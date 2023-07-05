Конец „зерновой сделки“: что это означает и чего ожидать?

Некогда названное генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем „маяком надежды“, зерновое соглашение, подписанное Украиной и Россией с Турцией и ООН по отдельности 22 июля 2022 года, находится на грани окончательного прекращения. Заключенные договоренности, также известные как Черноморская зерновая инициатива, и касающиеся безопасной транспортировки зерна и продовольствия из украинских портов, в последние месяцы неоднократно продлевались. Последний раз - 17 мая на два месяца.

Сейчас Россия, ссылаясь на то, что не выполняются условия соглашения об экспорте ее продовольствия и удобрений, заявляет о нежелании продлевать его действие - что может иметь последствия для многих регионов мира.

Почему это соглашение важное?

Украина является крупным мировым производителем зерна, выращивая и экспортируя в основном пшеницу, кукурузу и ячмень. В 2021-2022 годах она занимала седьмое место в мире по производству пшеницы - 33 млн тонн. Ее опережали только Австралия, США, Россия, Индия, Китай.

Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, под угрозой оказалось снабжение зерном многих государств, особенно в Африке и на Ближнем Востоке, где ситуацию с обеспечением населения продовольствием существенно ухудшила пандемия COVID-19. Ведь, по данным Еврокомиссии, на Украину приходится 10% мирового рынка пшеницы, 15% - кукурузы, 13% - ячменя.

Цены на продовольствие на мировом рынке росли еще до российского вторжения, но оно вызвало их дальнейший скачок по всему миру. Кроме того, из-за блокады РФ портов Украины на Черном море миллионы тонн не могли быть доставлены импортерам и грозили испортиться.

По данным ЕС, „поддержание поставок украинского зерна остается крайне важным для глобальной продовольственной безопасности“. Но нынешнее соглашение имеет большое значение и для самого Киева, поскольку только с марта 2022 года экспорт зерна принес экономике страны около 700 млн долларов.

Как работает „зерновая сделка“?