Экс-ведущий ETV+ работает в кипрском футболе: Кокорин, русские садики и разговор с Ургантом на эстонском

Экспатов здесь было и до этого много. Естественно, последняя волна миграция вдвое увеличила количество людей, приехавших сюда. Лимасол - традиционное место для профессиональной миграции, здесь есть бизнес-центры, море, хорошее жилье (население города около 250 тысяч человек, из которых около 20% - русскоговорящие - RusDelfi).

После начала войны в Украине на Кипр переехало много людей из России. Как сейчас живет остров?

В клубе мы применяем только профессиональный подход, в неспешном киприотском стиле не работаем. Да, возможно, из-за этого многие страдают, но ничего не поделать. Когда я приехал знакомиться с командой в системе и рассказывать про принципы работы, планы и задачи - мне сказали только одно: здесь никто так не делает. Мне было все равно. Работать нужно быстро и качественно.

Другое наше направление - работа с экспатами, с кем мы общаемся на русском языке. Сюда переезжают из Беларуси, России, Эстонии, Молдавии. Они здесь живут и работают. Но ни один из клубов не обращал на них внимание, не общался с ними, не рассказывал о футболе. Для 95% этой аудитории „Арис“ - это первый клуб в их жизни, за который они болеют. Многие из них сотрудники ИТ-компаний, и они никогда не были на футболе, до знакомства с „Арисом“.

Вообще нет. У нас традиционный кипрский клуб. Его основная часть аудитории - киприоты, так было, есть и будет. У нас есть несколько направлений работы с аудиторией. Основное - киприоты, это их клуб. Также работаем с детьми, это будущее клуба - со школами, молодыми футболистами, болельщиками. Еще мы строим самую широкую сеть академий на Кипре, сейчас уже около 1500 ребят занимаются у нас.

„Арис“ в этом году впервые в истории занял первое место в чемпионате. Пару лет назад команду приобрел белорус Владимир Федоров, ты из Беларуси, у вас главный тренер из Беларуси - Александр Шпилевский, спортивный директор академии Никита Ковальчук из России, играет россиянин Александр Кокорин. Ваш клуб для русскоязычных любителей футбола на Кипре?

Я занимался коммуникационным маркетингом, снимали видеорекламу, делали контент. В 2020 году получил предложение возглавить отдел маркетинга футбольного клуба „Арис“ на Кипре. Тогда они играли на лигу ниже, чем сейчас. Почти год я занимался проектом на дистанции, прилетая часто на Кипр. Впоследствии стало понятно, что на дистанции сложно держать интенсивность, поэтому переехал сюда. Живу в Лимасоле почти два года.

В конце 2018 года ты ушел из ETV+, где вел вечернюю передачу „Дозорцев на ночь“. Что было дальше?

Как обычно меняется любая территория, когда приезжает много людей - увеличиваются цена на жилье и исчезают арендные машины. Также быстро сокращаются свободные места в детских садах и школах (смеется).

Бывает такое, что заходишь в бар и там все разговаривают по-русски?

Бывает. Есть районы, где очень много на улице русскоязычной речи, много на украинском разговаривают.

Появились русскоязычные садики?

Они и раньше были. Сейчас эти проекты масштабируются, или открываются новые. Просто скорость переезда людей сильно выше, чем возможность открывать образовательную организацию.

Есть сложности с банками и документами? В Эстонии это стало сложнее после войны.

Я уверен, что так. В Эстонию нельзя заехать даже по туристической визе. На Кипре сама система банковская менее развита, чем в Эстонии. Тут проблемы другого рода: много бюрократии. Должны быть основания, чтобы открыть счет. К тому же здесь тепло, море. Жизнь течет медленно, неспешно, без суеты. Люди живут в свое удовольствие, а не для работы. Я со многими экспатами разговаривал, и многие задумываются, может, так и нужно. Это мы всегда скачем на единороге впереди всего потока. А люди здесь наслаждаются солнцем, сложно их осудить за это.

Наверняка были истории, как подключали интернет несколько недель?

Это классика. Мне нужно было провести интернет и подключить телевидение. Я думал, что это произойдет часа за два, но нет. Мне нужно было ехать в офис телекомпании, написать заявление на бумаге. Мне сказали, что где-то через две недели приедет мастер и только в восемь утра. Выбрать время было нельзя. Тут вообще все происходит с восьми утра и максимум до часу дня. Почта в пятницу работает до двух часов дня. Это я в Эстонии удивлялся, что люди уходят с работы в пять часов вечера, видимо, рано начал удивляться.

Как ты к этому относишься?

Философски, с юмором.

Интернет провели в итоге?