Литовский профессор Ландсбергис: „после войны“ не наступит

„Пока будет Россия, „после войны“ никогда не будет. Тогда мужчины и женщины будут открыто говорить – „после России“, когда не останется России. Может, тогда еще мир сможет жить. Спасибо за ваше внимание“, – сказал во вторник в Вильнюсском университете после международной конференции Ландсбергис. По его словам, похоже, что Европа совершенно не намерена защищаться от российской агрессии, пишет ru.delfi.lt.



„Это я и имел в виду. Эта старушка еще иногда думает – о, я еще привлекательна для того молодого насильника, поэтому еще ничего. Европа совсем не намерена защищаться“, – сказал он, объясняя, что имел в виду, назвав Европу старушкой. Он заметил, что Европа считает, пусть себе гибнут украинцы, а мы им поможем – выразим соболезнования, пришлем венок. „Вот – Европа. Чего от нее хотеть?“, – прибавил он.

Во вторник на конференции выступала экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Она скептически оценила результаты саммита НАТО, который на следующей неделе состоится в Вильнюсе. Она прогнозирует, что будет много красивых выступлений, но по сути - ничего нового не будет. „Решений, которые подготовлены, о которых планируют договориться на саммите, недостаточно, – убеждена экс-президент. – Если мы внимательно посмотрим на детали, то это осуществление того, о чем договорились в Мадриде. Ничего нового – только то, о чем договорились в Мадриде. Немного добавили технические моменты, красивые заявления. Будет ли приглашена Украина? Скорее всего, будут красивые слова, сложные дипломатические выступления, которые лидеры смогут объяснить, вернувшись домой. Но не настоящее открытое приглашение. Такой мой прогноз. Это будет большой ошибкой, и мы снова не сможем сдержать Россию“.

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