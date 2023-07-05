„Нельзя пользоваться стратегией Путина!“ Анна Монгайт: рижский суд над „Дождем“, уроки и травмы Латвии(2)
Рижский окружной административный суд оставил в силе ануллирование лицензии телеканала „Дождь“. В конце июля журналисты уезжают в Амстердам. Портал Delfi.lv попросил журналиста и креативного продюсера телеканала „Дождь“ Анну Монгайт прокомментировать последние события, а также подвести итоги жизни в Латвии — как прошел год, что запомнят, что постараются забыть, будут ли приезжать, какие уроки получили и чему стоит поучиться Латвии.
„Свобода слова может быть ограничена в случае нарушения запрета на обращения, угрожающие национальной безопасности или общественному порядку или безопасности“ - так Рижский окружной административный суд объяснил свое решение оставить в силе ануллирование лицензии независимого российского телеканала „Дождь“ в Латвии.