„Нельзя пользоваться стратегией Путина!“ Анна Монгайт: рижский суд над „Дождем“, уроки и травмы Латвии

Рижский окружной административный суд оставил в силе ануллирование лицензии телеканала „Дождь“. В конце июля журналисты уезжают в Амстердам. Портал Delfi.lv попросил журналиста и креативного продюсера телеканала „Дождь“ Анну Монгайт прокомментировать последние события, а также подвести итоги жизни в Латвии — как прошел год, что запомнят, что постараются забыть, будут ли приезжать, какие уроки получили и чему стоит поучиться Латвии.