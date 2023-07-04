Правда ли мексиканский телеканал сообщил, что предназначенные ВСУ американские гранатомёты оказались у наркомафии?

Четырёхсекундный ролик , ставший основой для публикаций, разошёлся в конце мая 2023 года в испаноязычных соцсетях и, действительно, был показан в выпуске новостей телеканала Milenio от 30 мая. „Предположительно, член картеля зафиксирован с одним из самых эксклюзивных и мощных видов оружия — Javelin, который теоретически продаётся только военным и использовался, например, при вторжении в Украину“, — говорит диктор по-испански. Однако на видео изображён не Javelin , а одна из моделей гранатомёта AT4 (он же M136), который производится шведской компанией SAAB с 1980-х годов. Вероятно, ошибочное утверждение о модели гранатомёта связано с тем, что поставкам именно Javelin в Украину было посвящено огромное число публикаций с начала полномасштабного вторжения.

В Сети распространяются кадры из новостной передачи, в которой якобы говорилось, что противотанковое оружие, поставленное США в Украину, теперь находится во владении мексиканского наркокартеля. Мы проверили, так ли это.О том, что американские гранатомёты, предназначенные для ВСУ, оказались у наркомафии в Мексике, сообщил 1 июня телеканал „Звезда“. Ряд СМИ, например „ Аргументы и факты », написали, что преступники „перекупили вооружение, которое им предложил киевский режим“, или даже так : „ВСУ продали шведские гранатомёты мексиканскому наркокартелю“. Часть публикаций сопровождаются кадрами из новостной телепередачи на испанском языке или скриншотом , на котором, предположительно, запечатлён боевик наркокартеля с автоматом и гранатомётом. Некоторые источники утверждают , что это шведский гранатомёт М136, другие пишут , что это американский ПТРК Javelin. Сюжет стал популярным в Telegram, в частности тематическими постами каналов МИД России и „ Звезды » поделился телеведущий Владимир Соловьёв (242 000 и 219 000 просмотров на момент написания этого разбора), а пост в канале Readovka набрал 843 000 просмотров. Различные вариации этого сюжета , по данным сервиса TGStat, получили за июнь свыше 4 млн просмотров. Широкое распространение сюжет получил также на английском языке.

При этом, как видно из текста подводки, ведущая мексиканского телеканала не утверждала, что оружие именно из Украины и вообще не уточняла, как оно оказалось в руках картеля. Англоязычные пользователи, делившиеся роликом, неверно перевели подводку телеведущей и напрямую связали гранатомёт из ролика с Украиной. В Twitter это искажение подхватило российское посольство в Мексике, а затем российские СМИ и пользователи соцсетей развили сюжет до версии о прямых продажах оружия Киевом мексиканским наркоторговцам.

Что касается происхождения оружия, то эксперты говорят о крайне невысокой вероятности его связи с украинцами. AT4 производится уже более 35 лет и официально находится на вооружении 15 стран. Фактчекеры AP опросили ряд экспертов по торговле оружием, и все они сходятся в том, что наиболее вероятным путём попадания гранатомётов AT4 в руки преступников стоит считать прямые поставки из США или даже со складов мексиканской армии, которая тоже использует это вооружение. О том, что не зафиксировано ни одного случая попадания в Мексику оружия из Украины, отметил в интервью каналу RTVI и посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас.

При этом отставной американский артиллерист и популярный видеоблогер Райан МакБет вообще утверждает, что жёлтая маркировка гранатомёта в кадре соответствует не боевой, а тренировочной модели AT4, однако качество видео не позволяет стопроцентно подтвердить эту гипотезу. Специализирующийся на освещении деятельности наркокартелей журналист Иоан Грилло, анализируя ажиотаж вокруг вирусного ролика, отмечает, что латиноамериканские наркоторговцы владеют оружием такого уровня довольно давно и регулярно выкладывают ролики с оружием и даже сценами убийств, чтобы продемонстрировать свою силу. Однако впервые ролик от „наркос“ получил такой резонанс, „спровоцировав спор о войне, идущей за 6000 миль, в Украине“.

Таким образом, нет никаких свидетельств того, что боевой или тренировочный гранатомёт AT4, оказавшийся в руках наркокартеля, как-либо связан с поставками оружия в Украину, а в эфире телеканала Milenio не звучало подобных заявлений. Пользователи соцсетей и российское посольство в Мексике намеренно или по ошибке неверно интерпретировали фразу диктора мексиканского телеканала, что впоследствии привело к распространению недостоверной информации в СМИ.

Итог: Неправда