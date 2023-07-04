В Чечне избили журналистку „Новой газеты“ Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Что известно
В Чечне вооружённые люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Они прилетели в Грозный, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой. В суд они не попали, а женщина получила 5,5 лет колонии. В Кремле нападение назвали „серьезным происшествием“, которое „требует энергичных мер“, пишет BBC.
Как сообщают правозащитники, автомобиль Немова и Милашиной по дороге из аэропорта в Грозный заблокировали вооруженные люди, затем они ногами избили журналистку и адвоката, отобрали и уничтожили документы и технику.
„При избиении им говорили: Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите“, — говорится в сообщении „Мемориала“. По информации „Команды против пыток“, после нападения Немов и Милашина с трудом передвигались и говорили, а у адвоката повреждена нога — предположительно, речь идет о ножевом ранении.
У Милашиной сломаны пальцы и она периодически теряет сознание, сообщили правозащитники.
„У неё ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке“, — сообщил „Мемориал“ (признан властями России „иностранным агентом“ и ликвидирован).
„Обоих били ногами, руками, полипропиленовыми трубами, припоминали им всю их активность: работы, суды, процессы, на которые они ездили, про что Лена Милашина писала. То есть, судя по всему, это явно не бандитское нападение. Это нападение за их деятельность“, — рассказал руководитель „Команды против пыток“ Сергей Бабинец.
Из больницы в Чечне Елену Милашину и Александра Немова на машине скорой помощи доставили в Беслан (Северная Осетия), сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она говорила с Милашиной по телефону и заверила, что им будет обеспечена безопасность.
Милашину и Немова в Беслан сопровождал уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. Омбудсмен Чечни в комментарии РИА Новости назвал нападение на журналистку и адвоката „диверсией и провокацией против республики [Чечни]“.
Чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев, сын Заремы Мусаевой, в разговоре с Би-би-си обратил внимание на то, что „это тот же Мансур Солтаев, несмотря на то что он вроде бы правозащитник при Кадырове, официально уже заявлял, что он занимает позицию кадыровскую“. Янгулбаев предположил, что виновных в нападении не найдут.
Ожидается, что вечером вторника за Милашиной и Немовым прибудет спецборт с бригадой врачей из Москвы, в аэропорту их примет перевозка и они будут госпитализированы в Боткинскую больницу, сообщила Би-би-си „Команда против пыток“.
Немов и Милашина прилетели в Грозный на вынесение приговора жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой, которую в январе 2022 года похитили в Нижнем Новгороде чеченские силовики. В итоге Немов не смог присутствовать на вынесении приговора его подзащитной. В его отсутствие Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии общего режима.
Это уже не первый случай нападения на Елену Милашину в Чечне. В феврале 2020 года ее и адвоката Марину Дубровину избили в Грозном, куда они приехали на суд над автором видеоролика „Как живут Кадыров и его соратники“. Милашина тогда сказала Би-би-си, что связывает нападение с недовольством властей Чечни ее публикациями.
Елена Милашина много лет работала в „Новой газете“ (до того момента, пока издание не прекратило деятельность на территории России), она специализируется на расследованиях. Большая часть ее публикаций связана с нарушением прав человека в Чечне.
В расследованиях Милашиной в „Новой газете“ рассказывалось о внесудебных казнях жителей республики, а также о преследовании и пытках чеченских геев. Чеченские власти настаивали на том, что описываемые события не соответствуют действительности.
„Инцидент исчерпанным считать нельзя“
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник заявил, что президенту России доложили о произошедшем. На вопрос, как оценивают в Кремле эту ситуацию, Песков ответил: „Оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет об очень серьёзном нападении, которое требует достаточно энергичных мер“.
„Инцидент исчерпанным считать нельзя“, — заявила „Интерфаксу“ Москалькова, уточнив, что она обратилась в управление Следственного комитета и прокуратуру Чечни с просьбой провести проверку в связи с произошедшим.
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов также сообщил, что направит запрос по поводу нападения на Милашину и Немова генеральному прокурору. А сенатор Андрей Клишас заявил, что „нападение на журналиста и адвоката в Чечне требуют жесткой реакции правоохранительных органов“.
Позже во вторник стало известно, что председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Чечне „провести проверку и представить доклад по факту нападения“ на Милашину и Немова.
Специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Анастасия Лотарева – о работе Елены Милашиной в Чечне:
„За пару недель до войны я говорила с Еленой Милашиной — она покинула Россию после очередной порции угроз. Риски, привычные для журналистов в России, в случае Милашиной дополнялись угрозами персональными и смертельными, связанными с регионом, с которым она работает.
В 2006 году убили Анну Политковскую, которую Милашина называет своим учителем. В 2009 — убили коллегу и подругу Наталью Эстемирову. Самой Милашиной много угрожали, на нее нападали, били. Она рассказывала в интервью, что фактически отказалась от семьи, чтобы не подвергать близких опасности.
В том предвоенном разговоре я спросила — как бы заранее предполагая ответ — что скажете молодым журналистам, которые интересуются Чечней и хотят в ней работать? Сейчас это, наверное, невозможно? „Как это невозможно, — сказала Милашина. — Обязательно надо работать и, конечно же, это возможно. Читайте источники. Общайтесь с людьми. А главное — нужно ездить на суды. Все забывают про суды, а в них можно получить информацию, как раз поговорить с людьми“.
Именно в суд, на вынесение приговора Зареме Мусаевой, пожилой и нездоровой женщине, чья вина только в детях-оппозиционерах, вместе с адвокатом сегодня ехала Милашина. Когда я с утра прочитала новости — я не поверила своим глазам, почти невозможно поверить, что в 2023 году независимая журналистка с такой историей как у Милашиной может вообще решиться поехать в Чечню и работать там. Но именно в этом и состоит ее история“.
Нападения на журналистов в Чечне
В Чечне уже много раз происходили нападения на журналистов и правозащитников, в том числе нападали и на Елену Милашину
9 марта 2016 года на границе Чечни и Ингушетии произошло нападение на журналистов, которые приехали в регион по приглашению правозащитной организации „Комитет против пыток“ (позже был внесен в реестр „иноагентов“ и ликвидирован). Там они планировали поговорить с местными жителями, которые пострадали от действий силовиков.
Микроавтобус, который возвращался из Ингушетии в Грозный рядом с КПП на административной границе с Чечней, был заблокирован легковыми автомобилями. В салоне микроавтобуса находились журналисты российских и европейских СМИ, а также сотрудники „Комитета против пыток“. Нападавшие вывели их, избили, а микроавтобус сожгли. Несколько человек были госпитализированы с травмами. Как писала „Медиазона“ (признана „иноагентом“), нападавшие говорили между собой на чеченском.
В 2017 году управление Следственного комитета по Ингушетии сообщило о приостановке расследования „в связи с неустановлением лиц“.
16 марта 2016 года в Грозном произошло нападение на члена президентского совета по правам человека и основателя „Комитета против пыток“ Игоря Каляпина. Администратор отеля, в котором он снимал номер, выселил его в сопровождении полицейских. Затем Каляпина у входа в отель забросали яйцами, мукой и зеленкой. Как писала „Медиазона“, полицейские не стали искать нападавших, объяснив это тем, что их внешность и паспортные данные неизвестны.
9 января 2018 в Чечне был задержан руководитель представительства правозащитного центра „Мемориал“ (российский суд принял решение о ликвидации „Мемориала“, а Минюст объявил „иноагентом“) в Грозном Оюб Титиев. Полиция заявила, что у него в машине нашли наркотики. На правозащитника завели уголовное дело по статье 228 УК России (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков). Титиев настаивал, что наркотики ему подбросили.
В марте 2019 года его приговорили к четырем годам лишения свободы. Титиев не признал вину и назвал свое дело политическим. В июне того же года он был освобожден условно-досрочно. Тогда же он заявил, что больше не будет работать в Чечне, чтобы не подводить коллег.
В феврале 2020 года в Грозном избили журналистку „Новой газеты“ Елену Милашину и краснодарского адвоката Марину Дубровину. Милашина приехала в город освещать несколько судебных процессов. Ночью, когда они заходили в холл гостиницы, к ним направилась группы из примерно 15 человек. После короткой словесной перепалки журналистку и адвоката избили.
Милашина и Дубровина зафиксировали побои и обратились в правоохранительные органы, а также к уполномоченному по правам человека. 12 марта Милашина получила ответ из управления СК Ленинского района Грозного. „Доводы о нарушениях ваших прав не подтвердились“, — цитировала письмо журналистка.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.