Александр Опенко выпустил новую книгу о Нарве

Первые поселения на берегах реки Нарвы появились около 8000 лет назад. C тех пор кто здесь только не побывал: 4000–5000 лет назад сюда пришли финно-угорские племена, позже — балты и славянские племена. В X–XI веках эти земли подверглись набегам викингов; в XIII веке до территории Эстонии добрались крестоносцы — именно тогда Нарва из деревушки стала превращаться в город. В XVI веке Иван Грозный стремился превратить этот регион в центр торговли с западным миром, а во времена шведского владычества в XVII веке Нарва стала вторым по товарообороту городом на Балтике после Риги. Петр I хотел именно здесь „прорубить окно в Европу“.

У города сложная судьба: его неоднократно разрушали до основания то пожары, то захватчики. В последний раз кровопролитные бои шли здесь во время Второй мировой войны. В результате военных действий, депортаций и эмиграции к 1944 году в городе осталось всего 400 жителей. Но Нарва, словно феникс, всегда возрождалась. Часто на это уходило не 10–20, а 60–80 лет — срок долгий, длиною в человеческую жизнь.

„Книги о Нарве в большинстве своем посвящены архитектуре города, историческим периодам, выдающимся личностям, а вот о том, как жилось здесь простым горожанам, нам известно немногое, и на то есть причины, — рассказывает Опенко. — В ходе военных действий вместе с горожанами погибали истории о былых временах, легенды и предания. Мы мало знаем о быте нарвитян, о том, над какими шутками они смеялись, о чем сплетничали: городской фольклор практически утрачен. При этом именно он помогает лучше понять минувшее и наладить с ним эмоциональную связь“. Работая над этой книгой, автор изучал газетные статьи, тексты старинных открыток, архивные документы, которые важны для понимания духа города и повлиявших на него исторических процессов.