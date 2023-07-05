МНЕНИЕ | Евген Цыбуленко: вступление Украины в НАТО не означает начало войны для Альянса

С другой стороны, нерешительность Альянса послужит подпиткой для путинского режима и подчеркнёт сохранение его влияния на принятие основополагающих для системы безопасности Европы решений, равно как и раскола западной коалиции. Особенно нелепо это будет выглядеть в ситуации, когда мятеж Вагнера показал полнейшую военную и политическую несостоятельность современной России в целом, так и ее руководства, в частности.

Членство в НАТО для Украины на сегодняшний день, возможно, даже более необходимо чем членство в ЕС. Важно учитывать и тот нюанс, что вступление в ЕС – процесс длительный, трудоемкий, требующий скрупулезного изучения и внесения изменений в законодательство, экономические и социальные сферы. А вот принятие в НАТО вопрос, скорее, политического характера. При благоприятных условиях членство Украины в Альянсе может случится горазда быстрее, особенно учитывая уровень мировой поддержки.