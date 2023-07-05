МНЕНИЕ | Евген Цыбуленко: вступление Украины в НАТО не означает начало войны для Альянса
Накануне Вильнюсского саммита НАТО одним из основных вопросов мировой политической повестки становится построение новой архитектуры безопасности в Европе и предоставление гарантий безопасности Украине. Вопрос приёма Украины в НАТО серьезный, напряженный и в случае откладывания решения будет означать безусловные риски для безопасности самого Запада, пишет Евген Цыбуленко.
С другой стороны, нерешительность Альянса послужит подпиткой для путинского режима и подчеркнёт сохранение его влияния на принятие основополагающих для системы безопасности Европы решений, равно как и раскола западной коалиции. Особенно нелепо это будет выглядеть в ситуации, когда мятеж Вагнера показал полнейшую военную и политическую несостоятельность современной России в целом, так и ее руководства, в частности.