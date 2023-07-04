Шаг к „трибуналу Путина“: в Гааге расследуют агрессию РФ

При этом открытие центра в Гааге - это уникальный прецедент в истории, поскольку международное расследование начинается не по окончании войны, как в двадцатом веке после Второй мировой, а непосредственно в ходе агрессии. ICPA будет заниматься сбором доказательств в единую базу и координировать обмен информацией между странами, где уже идут национальные расследования преступления агрессии против Украины. Их пять: сама Украина , Литва , Латвия , Эстония и Польша .

Преступление агрессии является преступлением руководства, а это значит, что главные подозреваемые в таком деле - политические и военные лидеры государства, у которых есть полномочия отдать приказ вооруженным силам вторгнуться в другую страну. Поэтому в преступлении агрессии, прежде всего, необходимо доказать сам ее факт, поясняют эксперты.

Особенность в том, что преступление агрессии преследуется редко и в его случае не существует стандартной юридической практики. Создание ICPA устраняет „разрыв между амбициями и реальностью“ - между желаемым и действительным, убеждены в Евроюсте. Кроме того, это четкий сигнал: виновные в преступлении агрессии против Украины за него ответят.

По словам еврокомиссара по юстиции Дидье Рейндерса, открытие центра - это первый конкретный шаг на пути к привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины. „Это свидетельство мировой борьбы с безнаказанностью“, - сказал он на пресс-конференции по случаю начала работы центра.

„Война начинается с вторжения, с агрессии, а все военные преступления являются лишь результатом преступления агрессии, - пояснил DW глава юридического ведомства ЕС - Евроюста - Ладислав Хамран. - Мы уже расследуем основные международные преступления, совершенные в Украине, - это военные преступления, преступление геноцида и преступления против человечности. Но до сих пор наши следственные действия не касались преступления агрессии. Сегодня мы закрываем этот пробел“.

Преступление агрессии юристы называют „первородным грехом“, „матерью всех военных преступлений“ и „открытой дверью“ для них. Именно это преступление начали расследовать в Гааге в Международном центре по преследованию преступления агрессии против Украины (ICPA), который заработал 3 июля.

Доказать связь агрессии с теми, кто ее совершил

Кроме того, прокуроры ICPA будут анализировать, в достаточной ли степени задокументированы все элементы преступления агрессии, а также искать и устранять пробелы в доказательной базе. В качестве примеров состава преступления агрессии эксперты приводят бомбардировки, блокировку портов, атаки в воздухе, на суше и на море. Свидетельства всех этих действий имеются, а теперь задача команды прокуроров в том, чтобы доказать связь этих действий с теми, кто за ними стоит, то есть с людьми, принимающими решения в России. Таким образом будут подготовлены доказательства для нынешних и будущих национальных и международных судебных процессов.

„Совершенно необходимо начать расследовать и выстраивать это дело уже сейчас, не дожидаясь окончания войны“, - подчеркивает глава Евроюста Хамран. В его ведомстве убеждены, что важно не упустить время при подготовке дела для будущего судебного преследования. Ведь обработка этих данных - еще и колоссальный труд, поскольку до сих пор ни в одной войне не было собрано такого огромного количества доказательств на самых разных носителях информации.

Агрессию РФ начнут рассматривать с 2014 года

В качестве свидетельств будут исследоваться, например, политические выступления российских лидеров, их публичные заявления, карты GPS, 3D-сканы, перехваченные разговоры и переписка, информация о перемещении военных и проведении операций в разных странах, пояснили в Евроюсте. „И мы понимаем, что недостаточно начать документирование преступления агрессии с февраля 2022 года. Мы начнем с 2014 года, когда, по нашему мнению, действительно началась агрессия против Украины“, - сказал Хамран в интервью DW.