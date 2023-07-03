Полицейские поспешили на помощь мужчине, которого до смерти перепугали медведи

Около часу ночи в Центр тревоги позвонил мужчина из села Кийза (волость Вильянди ), который в ходе прогулки столкнулся с двумя медведями.

Мужчина не на шутку перепугался и обратился за помощью.

Патрульные полицейские Стен и Кяди из Вильяндиского отделения поспешили мужчине на выручку, посадили его в автомобиль и доставили в Вильянди, куда мужчина и шел до встречи с животными.