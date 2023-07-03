Звери
03.07.2023, 21:50

Полицейские поспешили на помощь мужчине, которого до смерти перепугали медведи

 
Испугавшие в Вильяндимаа мужчину медведи
Испугавшие в Вильяндимаа мужчину медведи
ФОТО: LÕUNA PREFEKTUUR

Полицейские Лыунаской префектуры поспешили сегодня ночью на помощь мужчине, который столкнулся с медведями.

Около часу ночи в Центр тревоги позвонил мужчина из села Кийза (волость Вильянди), который в ходе прогулки столкнулся с двумя медведями.

Мужчина не на шутку перепугался и обратился за помощью.

Патрульные полицейские Стен и Кяди из Вильяндиского отделения поспешили мужчине на выручку, посадили его в автомобиль и доставили в Вильянди, куда мужчина и шел до встречи с животными.



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