Правда ли, что в результате удара по ресторану в Краматорске были ранены три наёмника из Колумбии?

В опубликованном в соцсетях открытом письме Харамильо и Абад рассказали, что вечером 27 июня ужинали в пиццерии RAI (на самом деле, RIA ) в Краматорске с украинской писательницей Викторией Амелиной , когда здание подверглось ракетной атаке. По их словам, ресторан был популярным местом для встреч международных корреспондентов и общественности Краматорска . В этом и других городах Донбасса колумбийцы собирали материалы для своего общественного движения Aguanta Ucrania. Трое латиноамериканцев отделались лёгкими травмами, а вот Амелина попала в больницу с травмой головы и находилась в тяжёлом состоянии.

В ночь с 27 на 28 июня „Русская служба BBC » со ссылкой на группу поддержки Украины в Латинской Америке Aguanta Ucrania сообщила, что ранения в Краматорске получили трое граждан Колумбии. Как утверждалось, это основатель организации, депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес.

Вечером 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по центру Краматорска в Донецкой области. По сообщению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, ракет было две: одна попала в здание, где находился ресторан, заполненный посетителями, вторая упала на пригородный посёлок Беленькое. МВД Украины сообщило о гибели 12 человек (в том числе троих детей) и ранении 65 мирных жителей. В свою очередь, Минобороны РФ заявило , что российские военные нанесли удар по „пункту временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ“. Вскоре после того, как стало известно о многочисленных жертвах и разрушениях в Краматорске в результате удара, российские федеральные телеканалы сообщили , что среди убитых были „опытные западные головорезы“, которые скрывались „под маской гражданских“. Особенное внимание в сообщениях с места происшествия было уделено трём гражданам Колумбии, получившим ранения в результате прилёта. Некоторые Telegram-каналы выразили сомнение в том, что эти люди — гражданские лица (например, Readovka , где соответствующий пост на момент написания разбора набрал 868 000 просмотров). А такие каналы, как Zergulio (88 000 просмотров) и „ Военное обозрение » (16 000), прямым текстом написали, что „на самом деле это были два штурмовика и снайперша“.

Могли ли эти колумбийцы на самом деле быть опытными головорезами, приехавшими на Донбасс для участия в боевых действиях?

Это несложно проверить. Самый известный из троих — Серхио Харамильо Каро, советник министров иностранных дел и обороны Колумбии (2000–2003), исполнительный директор фонда „Идеи для мира“ в Боготе (2004–2006), заместитель министра обороны Колумбии по политическим и международным делам (2006–2009), советник по национальной безопасности президента страны (2010–2012) и верховный комиссар по вопросам мира (2012–2016). Его талант переговорщика сыграл важную роль в подписании мирных соглашений с повстанческой группировкой ФАРК, положивших конец полувековому противостоянию в стране.

В начале 2023 года Харамильо основал организацию Aguanta Ucrania («Держись, Украина“), цель которой — рассказать мировой общественности о гуманитарной катастрофе в Украине. К инициативе присоединились многие латиноамериканские знаменитости, например чилийская писательница Исабель Альенде. Был среди активистов движения и её коллега, колумбиец Эктор Абад. Его роман „Забвение, которым мы будем» стал культовым в испаноязычных странах (выпущено более 250 000 экземпляров), а экранизация книги в 2021 году получила премию „Гойя“ за лучший иберо-американский фильм. Целью приезда в Украину, по словам писателя, было участие в книжной ярмарке в Киеве, после чего он вместе с соотечественниками решил посетить прифронтовые регионы страны. Отметим, что Абаду 64 года, в то время как Харамильо — 56, и в обоих случаях это, мягко говоря, нехарактерный возраст для членов штурмовых отрядов.

Третьей иностранкой в этой компании была Каталина Гомес. Эта журналистка с 2007 года посвятила свою деятельность Ближнему Востоку, а в последний год активно освещала российское вторжение в Украину. Она работает в испаноязычной службе телеканала France 24 и Radio France Internationale. В личном твиттере Гомес также делилась своими впечатлениями от Украины до и после атаки на Краматорск.

Таким образом, все трое граждан Колумбии, пострадавших в результате российской ракетной атаки в Краматорске, — известные представители своих профессий, далёких от военной сферы. Нет никаких сомнений в том, что на месте удара оказались именно они, а не подставные люди — это видно из реакции всех троих в социальных сетях и в интервью для СМИ. Когда президент Колумбии Густаво Петро в своём твиттере заявил о том, что Россия, напав на трёх беззащитных граждан Колумбии, нарушила протоколы войны, российское посольство в Колумбии назвало саму идею поездки в прифронтовой город „безрассудной“, но никак не ставило под сомнение личность этих граждан.

Итог: Неправда