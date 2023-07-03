03.07.2023, 18:35
ВИДЕО | „Он теряет вес и идет к летальному исходу“. Через два года после ареста Михаила Саакашвили невозможно узнать(20)
Михаил Саакашвили 3 июля принял участие по видеосвязи в заседании суда, который рассматривает возбужденное против него дело о разгоне митинга в 2007 году (тогда он занимал пост президента Грузии), сообщает „Медуза“.
Саакашвили находится под стражей в Грузии с октября 2021 года. Его брат Давид сказал: „Есть вероятность, что Михаил был отравлен, это, наверно, потом докажет история. Ситуация правда не лучшая, вес ужасный, не готов сказать, сколько точно килограмм сейчас весит Михаил, но факт в том, что он продолжает терять вес и идет к летальному исходу“. В феврале 2023 года сообщалось, что Саакашвили весил 67 килограммов. Перед арестом он весил 116 килограммов при росте 195 сантиметров.