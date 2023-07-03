ВИДЕО | В миллиметре от трагедии: судья еле увернулся от диска

Инцидент произошел во время соревнований по метанию диска, когда один из судей слишком быстро бросился измерять результат Даниэля Шталя и в последний момент еле сумел увернуться от диска.

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Соревнования выиграл ученик Герда Кантера Кристьян Чех с результатом 69,83. Шталь был вторым с 67,57, а Андрюс Гуджиус - третьим с 67,19.

Расмус Мяги также участвовал в этом этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, заняв третье место в беге на 400 метров с барьерами со временем 49,04. Однако забегу эстонца мешали протестующие, занявшие позицию на финише.

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