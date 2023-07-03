Новости Ида-Вирумаа
03.07.2023, 20:41

58 иностранных граждан не смогли въехать в Эстонию в прошедшие выходные

 
Погранпункт в Нарве
Погранпункт в Нарве
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

58 иностранных граждан не впустили в Эстонию через пограничный пункт „Нарва-1“ за прошедшие выходные. У них не было законных оснований для пересечения границы. Они вернулись в Россию.

Сотрудники погранслужбы развернули 20 граждан России, 15 – Молдовы, 11 – Украины, по четыре Грузии и Израиля, двоих – из Сербии, по одному – из Армении и Азербайджана, сообщила Идаская префектура.

„Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны“, – пишет Rus.Err.

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