58 иностранных граждан не смогли въехать в Эстонию в прошедшие выходные

Сотрудники погранслужбы развернули 20 граждан России, 15 – Молдовы, 11 – Украины, по четыре Грузии и Израиля, двоих – из Сербии, по одному – из Армении и Азербайджана, сообщила Идаская префектура.

„Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны“, – пишет Rus.Err.