ПОДКАСТ | Упадут ли цены на недвижимость? Когда? Какие квартиры невыгодно покупать? Отвечают маклеры

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„На рынке сейчас непростая ситуация, если сравнивать с прошлым годом. В начале года было совсем грустно. Но с марта-апреля рынок поднялся, обороты растут. Люди все-таки покупают недвижимость, но более осторожно. У кого не сильно горит, те выжидают, что цены упадут. Многие смотрят на Еврибор, откладывая покупки на будущее.

Точно так же ведут себя застройщики. Поговаривают, что скоро будет дефицит нового жилья, так как много проектов было заморожено, их поставили на паузу. Это уже будет проблема следующего года.

В то же время квартиры советского фонда, требующие капитального ремонта, пользуются популярностью. Недавно продала совершенно „убитую“ квартиру, кроме окон там почти ничего не было. Ее купили для дальнейшей продажи. Клиент нашелся меньше, чем за неделю“, - говорит аттестованный маклер Марина Ходус.

Причина спада рынка - инфляция и рост Еврибора, добавила она.

Впервые за долгое время начали падать цены на недвижимость. Это связано с тем, что люди стали больше арендовать квартиры. „Когда люди много покупают недвижимость, то цены на аренду падают. Когда меньше покупают, то люди арендуют. В прошлом году пришлось снижать цены. Недавно сдала квартиру за 700 евро в новом доме, хотя обычно она стоила бы 800-850 евро. Снижали, потому что не было клиентов, а инвестор не хотел терять деньги. Сейчас цены уже скорее растут“, - говорит Ходус.

Как отметил Павел Куусик, сейчас найти клиентов можно быстрее, чем в конце прошлого года. „Сейчас был один объект на аренду, но так как было много желающих, то мы подняли цену“. По его словам, пользуется популярность квартиры в Маарду, так как они дешевле таллиннских, а доехать до центра столицы можно за 15-20 минут.