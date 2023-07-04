Легко ли вас обмануть? Департамент призывает проверить свои знания в области инфотехнологий

Кампания предлагает более осознанно следить за своим привычным поведением и проверить свои знания в области ИТ на странице https://www.itvaatlik.ee/ru/test/

„Сообщения о том, как кто-то лишился своих денег в интернете, стали обычным явлением. И что особенно тревожно, суммы потерь могут достигать значительных размеров, вплоть до нескольких тысяч евро. К сожалению, люди своей невнимательностью или неосведомленностью часто сильно облегчают жизнь киберпреступникам. За последние несколько лет мы наблюдали, что осознание реальных опасностей, скрывающихся в киберпространстве, помогает защитить как отдельного человека, так и целые системы“, — сказал руководитель отдела анализа и профилактики RIA Мярт Хийетамм.

С июня каждый желающий может проверить свои знания в области кибербезопасности, пройдя тест на странице https://www.itvaatlik.ee/ru/test/ . С помощью увлекательных и практических обучающих видеороликов объясняется, как защитить себя от самых распространенных киберугроз. Тест состоит из 12 вопросов и по силам каждому, в том числе и тем, кто не пользуется интернетом каждый день.

„Многих случаев мошенничества и других киберинцидентов можно было бы избежать, если бы люди придерживались простых правил кибергигиены. Именно для того, чтобы разъяснить и закрепить эти правила, мы создали видеоматериалы и тест“, — сказал Мярт Хийетамм.

Кампания будет проходить до 4 августа, а месседжи кампании можно будет увидеть как на улицах, так и в средствах массовой информации. Кроме того, 3 июля начнется серия из десяти статей о кибербезопасности под названием „Опасный клик“, которая будет транслироваться каждый понедельник в эфире радиостанции Kuku Radio. Главная цель этой серии передач - информировать жителей об опасностях и проблемах в киберпространстве, а также о их личной ответственности в предотвращении и устранении последствий киберинцидентов.