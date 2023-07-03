Порядок возмещения по больничным листам изменился: придется смириться с меньшей суммой

Отвечает Яана Ваус Мадурейра Силва, ведущий юрист-консультант Инспекции труда:

„С 1 июля 2023 года вошли в силу изменения в законодательстве, которые вернули порядок компенсаций по больничным листам, действовавший до 1 января 2021 года.

Это означает, что по больничным листам, открытым начиная с 1 июля, первые три дня действует самоответственность работника, то есть они не оплачиваются. С четвертого по восьмой день возмещение платит работодатель, и начиная с девятого дня компенсацию платит Касса здоровья.

Если больничный лист открыт до 1 июля, например 30 июня, то применяется прежний порядок возмещения. Это означает, что первый день больничного листа работнику не оплачивается, работодатель оплачивает возмещение со второго до пятого дня, а с шестого дня компенсацию выплачивает Касса здоровья“.

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