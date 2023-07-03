Спасибо тренеру Ротаню и системе VAR. Как украинцы впервые пробились на Олимпиаду

Сборная Украины вынесла Францию в четвертьфинале молодёжного Евро. И это значит, что впервые в истории украинские футболисты сыграют на Олимпиаде.



Для понимания - это вообще второе участие украинских мужских команд на летних Играх за всю историю. Баскетболистки играли, гандболистки играли, а у мужчин среди „игровиков“ только ватерполисты в 1996-м засветились. 0 побед в 8 матчах - кажется, у футболистов есть все шансы выступить чуть лучше.



Спасибо Мудрику (первое появление на турнире, заработанный пенальти и ассист), Судакову (два гола), Бондаренко (третий гол), Трубину (сэйвы и какое-то суперспокойствие, лям-другой он накинул на тот счёт, что за него „Шахтёр“ выставит летом), всем остальным игрокам и тренеру Ротаню.



И системе VAR, которая на этом матче была - и за 10 минут до конца помогла отменить гол французов, сравнивавший счёт: офсайд был чётким. Гол, напомню, тех самых французов, которые в группе обокрали Италию за счёт отсутствия этих самых видеоповторов.