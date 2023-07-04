ПОДКАСТ | Украинская поэтесса переводит литературу с эстонского на украинский: „В центре всего, что я делаю, должна быть Украина“

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В новом эпизоде подкаста „Эстония на украинском“ поэтесса, переводчица литературы с эстонского на украинский Катерина Новак поделилась синопсисом своей дипломной работы на тему „Культура как средство адаптации на примере украинских военных беженцев“.

Рассказывая об этом, Катерина обозначила роль украинской общины в адаптационных процессах: „Украинская община стала посредником между Эстонией и прибывшими беженцами. Были созданы рабочие группы, инициативы. Это стало основой для максимально безболезненной адаптации украинцев“.

На вопрос, стоит ли сносить памятники Пушкину и другим русским деятелям культуры, украинка ответила: „Если на одну книгу Достоевского будет выходить пятнадцать украинских книг, то Достоевский и другие русские авторы утратят свою ценность. Если этот излом произойдет, украинский автор станет весить больше — тогда станет безразлично, стоит или снесен памятник Пушкину“.

Также в студии Delfi Катерина презентовала свой сборник поэзии „Пишу-стираю“ и зачитала несколько стихотворений собственного сочинения. Слушайте новый эпизод подкаста „Эстония на украинском“ уже сегодня!

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У новому епізоді подкасту „Естонія українською“ поетеса, перекладачка літератури з естонської на українську Катерина Новак поділилася синопсисом своєї дипломної роботи на тему „Культура як засіб адаптації на прикладі українських військових біженців“.

Розповідаючи про це, Катерина окреслила роль української громади в адаптаційних процесах: „Українська громада стала посередником між Естонією та біженцями. Було створено робочі групи, ініціативи. Це стало основою для максимально безболісної адаптації українців“.