Мнение
03.07.2023, 17:20

МНЕНИЕ | Закон не фарш, можно и назад провернуть?

 
Однополые браки - либеральная мера, а повышение налогов - нет
Андрей Деменков
журналист, соавтор медиапроекта «Два прибалтайца»
Варро Вооглайд, который пообещал, придя к власти, отменить закон о равенстве браков
Варро Вооглайд, который пообещал, придя к власти, отменить закон о равенстве браков
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

После выборов Партии реформ нужно было как-то доказать, что она все еще либеральная, и отвлечь общество от своих крайне непопулярных мер по наполнению бюджета. Вскоре после формирования правящей коалиции реформисты, которые ранее не были особыми сторонниками узаконивания однополых семей, стали активно продвигать в Рийгикогу Закон о равенстве браков. Прореформистские политологи и журналисты подхватили тему и заговорили о том, что усилия правящей коалиции по продвижению закона подтверждают ее либеральность. И как будто не замечали того, что запланированное серьезное повышение налогов на потребление – мера совсем не либеральная, отмечает журналист Андрей Деменков.

Политика всегда и везде была и будет делом несколько циничным, очень компромиссным, исходящим из потребностей партий в моменте и щедрым на несбыточные обещания. Но существуют и некие рамки приличия, переступать которые отваживаются немногие, в основном в исключительных обстоятельствах. К сожалению, в эстонской политической культуре последних лет эти границы размываются всеми ведущими партиями.

Партия реформ, идя на весенние выборы, замалчивала уровень финансовых проблем государства и ни словом не обмолвилась о том, что народ ждет существенное повышение налогов. После того, как выборы были выиграны и карты открыты, лидер реформистов Кая Каллас на удивление простодушно поведала, что иначе партия не могла поступить: ведь за нее не проголосовали бы избиратели, знай, что их ждет впереди.

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