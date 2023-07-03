МНЕНИЕ | Закон не фарш, можно и назад провернуть?

После выборов Партии реформ нужно было как-то доказать, что она все еще либеральная, и отвлечь общество от своих крайне непопулярных мер по наполнению бюджета. Вскоре после формирования правящей коалиции реформисты, которые ранее не были особыми сторонниками узаконивания однополых семей, стали активно продвигать в Рийгикогу Закон о равенстве браков. Прореформистские политологи и журналисты подхватили тему и заговорили о том, что усилия правящей коалиции по продвижению закона подтверждают ее либеральность. И как будто не замечали того, что запланированное серьезное повышение налогов на потребление – мера совсем не либеральная, отмечает журналист Андрей Деменков.