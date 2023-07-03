Во избежание банкротства Нарвский музей просит в срочном порядке выделить ему 1,1 млн евро

В направленном в министерство письме указывается, что в сентябре 2021 года Государственный центр опорных услуг, ссылаясь на нарушения при реализации проекта по реновации, потребовал от музея возврата 526 986 евро, что привело к обращению со стороны целевого учреждения в суд, к финансовым трудностям и проблемам с ликвидностью.

По состоянию на конец июня ЦУ выплатило Центру опорных услуг 132 122 евро. Затраты на юридическую помощь составили почти 42 000 евро.

Согласно письму в Министерство культуры, административный суд встал на сторону „Нарвского музея“, но решение было обжаловано в окружном суде.

В своем письме член правления ЦУ „Нарвский музей“ Мария Сморжевских-Смирнова также указала на неоконченный проект „Крепости Нарва-Ивангород, 2-й этап“, на завершение которого музей просит Министерство культуры выделить ему в качестве недостающей доли самофинансирования 213 128 евро. Кроме того, музей просит 362 544 евро в качестве последнего платежа на реализацию проекта внешней границы ЕС и 526 986 евро на финансовую коррекцию с Центром опорных услуг.

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