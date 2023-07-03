„Гопники не могут войти в историю“. Краткая история взаимоотношений Евгения Пригожина и Сергея Суровикина

Судя по всему, такой инцидент для Сирии того времени был довольно привычным делом — сторонники Евгения Пригожина теперь аккуратно напоминают о подобных случаях в своих телеграм-каналах, когда их обвиняют в гибели российских летчиков во время похода вагнеровцев на Москву.

Командировка Андрея в Сирию продлилась в итоге всего три недели. На 21-й день нахождения в стране возвращавшийся с задания самолет сбросил на их позицию ФАБ-500 (советская 500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой — Би-би-си). Как полагает Андрей, самолет принадлежал ВКС РФ. Шесть его сослуживцев, по его словам, погибли. Андрей говорит, что выжил, потому что „вовремя отошел в сторону по нужде“.

Президент Сирии Башар Асад к тому моменту уже пять лет воевал с вооруженной оппозицией, потеряв контроль над большой частью территории страны. Россия пришла к нему на помощь в сентябре 2015 года, уже столкнувшись с санкциями и международной изоляцией из-за украинского конфликта. Владимир Путин увидел тогда в сирийском конфликте возможность вернуть Россию за стол переговоров в международном формате. Российские власти обещали, что военные задачи в этой стране будут решать „силами авиации“, а военнослужащие на земле погибать не будут. Так в Сирии появились наемники нелегальных в России ЧВК.

Весной 2016 года луганчанин Андрей (имя изменено по соображениям безопасности — Би-би-си), воевавший до этого два года на стороне самопровозглашенной ЛНР, вместе с несколькими сослуживцами решил отправиться в командировку в Сирию в составе ЧВК „Вагнер“. Боевые действия на востоке Украины к тому времени почти год как были относительно заморожены после заключения вторых Минских соглашений, и многие бывшие ополченцы искали, как найти себя в новой реальности. На фронте они уже не особо требовались, а возвращаться к мирной жизни были не готовы.

Financial Times сообщала о якобы задержании Суровикина, агентство Bloomberg — о том, что его несколько дней допрашивали о связях с Евгением Пригожиным, а дочь генерала утверждает, что он находится на работе и все у него хорошо. Русская служба Би-би-си рассказывает историю совместной работы ныне опального основателя ЧВК „Вагнер“ Пригожина и главкома ВКС генерала Суровикина.

„Когда мы приехали под Пальмиру вместе с Седым (один из командиров ЧВК „Вагнер“ — Би-би-си), из всех российских войск на позициях был только генерал Александр Дворников с многочисленной свитой и охраной. Он сидел на командном пункте на крыше бетонного трехэтажного здания. Что характерно — российский генерал был сильно пьяный“, — вспоминал Романовский.

Работавший долгое время на медиахолдинг Пригожина корреспондент агентства РИА ФАН Кирилл Романовский, скончавшийся от онкологического заболевания в начале января 2023 года, оставил воспоминания о втором штурме Пальмиры. Их опубликовали уже после смерти Романовского, в разгар конфликта Пригожина и Минобороны.

Журавлева во главе группировки сменил генерал-полковник Андрей Картаполов. При нем Пальмиру начали освобождать повторно. В 2023 году Картаполов, уже депутат Госдумы, один из главных военных спикеров и автор законодательной инициативы о поднятии призывного возраста до 30 лет, активно высказывается про наемников. Демарш прекрасно ему знакомого Евгения Пригожина он объясняет жадностью: „Для господина Пригожина деньги — это фактор немаловажный, может, и решающий. Ну вот и сложилось — денег больше не выделят, это первое, непомерные и глупые амбиции — второе, излишне возбужденное состояние — это третье“, - заявил Картаполов 29 июня.

Командующим российской группировкой в Сирии, когда позицию наемников разбомбили летчики, был генерал-полковник Александр Дворников. За время его командования военные вместе с наемниками ЧВК при поддержке авиации впервые освободили древний город Пальмира от боевиков запрещенного в России „Исламского государства“. Сменил Дворникова на этом посту генерал-лейтенант Александр Журавлев, при котором наемники вместе с российскими войсками принялись штурмовать Алеппо — самый крупный сирийский город. А боевики ИГИЛ, воспользовавшись моментом, в декабре 2016 года вернули Пальмиру под свой контроль.

Андрей после той истории вернулся в Луганск и принял для себя решение никогда больше не связываться ни с ЧВК „Вагнер“, ни с российской армией. И придерживался этой стратегии вплоть до начала российского вторжения в Украину, когда на территории самопровозглашенной ЛНР объявили мобилизацию и он вновь оказался в рядах теперь уже вооруженных сил „республики“.

По его словам, уже тогда, весной 2016 года, Евгений Пригожин конфликтовал с российскими генералами. Семь лет назад причины были те же, что и в 2023-м: для штурма позиций боевиков основатель ЧВК требовал у генерала Дворникова два вертолета, которые бы прикрывали его штурмовиков и сотню снарядов для гаубицы.

Тогда снаряды ему, кстати, предоставили.

Когда военными и наемниками Пальмиру, наконец, взяли второй раз, министр обороны Сергей Шойгу отказался, утверждал Романовский, награждать командиров ЧВК: „Шойгу раскричался, и возмущенно сказал, что какие-то гопники не могут войти в историю, как те, кто взял Пальмиру. А если им дать не то, что Героев, а просто любые государственные ордена — то это будет позор для страны“.

Звезды Героев России за взятие города в итоге получили глава Генштаба Валерий Герасимов, заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков и все тот же Дворников. Зимой 2023 года Герасимов стал одной из главных мишеней пригожинских атак, Булгаков, отвечавший за тыловое обеспечение армии, был отправлен в отставку в сентябре 2022 года, а Дворникова отстранили от командования спецоперацией в Украине в конце весны 2022 года.

Наиболее эффективно действия военных и вагнеровцев координировались, когда командующим сирийской группировкой стал Сергей Суровикин, рассказывали Би-би–си несколько бывших наемников, побывавших в командировках в Сирии. Российскими войсками в этой стране Суровикин руководил с марта по декабрь 2017 года, а затем в январе-апреле 2019-го. Как утверждал Центр „Досье“, в том же 2017 году Суровикин стал почетным членом ЧВК „Вагнер“, получив личный номер М-3744.

„Отработанный союз“

На конец лета 2017 года, когда Суровикин первый раз возглавлял российскую группировку в Сирии, пришлись бои за город Эс-Сухне в провинции Хомс в августе. Именно в этой провинции в августе-октябре 2017-го российские наемники начали нести первые заметные потери, о которых начала рассказывать в том числе и Русская служба Би-би-си.