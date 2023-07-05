Приближается сезон сине-зеленых водорослей: как защитить своих домашних животных во время жары?

Не давайте своим питомцам пить морскую воду, а еще лучше - вообще не берите их с собой на море в очень жаркую погоду.

Наряду с сине-зелеными водорослями опасность также представляет высокий риск теплового удара. Оба явления могут быть смертельными для домашних животных.

Убедитесь в том, что живущим во дворе животным всегда есть где укрыться и имеется доступ к чистой питьевой воде.