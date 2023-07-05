Звери
05.07.2023, 10:16

Приближается сезон сине-зеленых водорослей: как защитить своих домашних животных во время жары?

 
Koer mere ääres
Koer mere ääres
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В связи с теплой погодой и потеплением морской воды могут постепенно начать появляться сине-зеленые водоросли. Клиника скорой помощи для животных учит, как защитить своего питомца от возможных проблем со здоровьем из-за жаркой погоды.

  • Не давайте своим питомцам пить морскую воду, а еще лучше - вообще не берите их с собой на море в очень жаркую погоду.

  • Наряду с сине-зелеными водорослями опасность также представляет высокий риск теплового удара. Оба явления могут быть смертельными для домашних животных.

  • Убедитесь в том, что живущим во дворе животным всегда есть где укрыться и имеется доступ к чистой питьевой воде.

  • Избегайте очень долгих прогулок в жаркую погоду. Во время прогулки не забывайте делать паузы, чтобы и самим попить воды, и напоить своего питомца.

Источник: Клиника скорой помощи для животных

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии