Приближается сезон сине-зеленых водорослей: как защитить своих домашних животных во время жары?
В связи с теплой погодой и потеплением морской воды могут постепенно начать появляться сине-зеленые водоросли. Клиника скорой помощи для животных учит, как защитить своего питомца от возможных проблем со здоровьем из-за жаркой погоды.
Не давайте своим питомцам пить морскую воду, а еще лучше - вообще не берите их с собой на море в очень жаркую погоду.
Наряду с сине-зелеными водорослями опасность также представляет высокий риск теплового удара. Оба явления могут быть смертельными для домашних животных.
Убедитесь в том, что живущим во дворе животным всегда есть где укрыться и имеется доступ к чистой питьевой воде.
Избегайте очень долгих прогулок в жаркую погоду. Во время прогулки не забывайте делать паузы, чтобы и самим попить воды, и напоить своего питомца.
Источник: Клиника скорой помощи для животных
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.