ОТ РЕДАКЦИИ | Дождь никогда не портит Певческий праздник. Лишь чуть-чуть мешает

В воскресенье в Таллинне прошел XIII молодежный праздник песни, который в этом году собрал под сводами Певческого поля 778 коллективов и больше 23 тысяч исполнителей со всех уголков страны. И можно отметить, что праздник удался, даже не смотря на скверную погоду: фотографии, сделанные под серой стеной ливня, передают сильные эмоции участников и гостей. Их улыбки, кажется, даже разгоняют дождевые тучи.

Сами участники замечают, что если шествие, главный концерт или танцевальный праздник проходят под дождем, то потом это становится приятным воспоминанием для всех участников, ведь для того, чтобы взять правильную ноту или безошибочно выполнить танцевальные па, им пришлось превозмогать себя и противостоять непогоде. В связи с этим родилась даже своеобразная поговорка: дождь никогда не портит Певческий праздник, лишь чуть-чуть мешает.

Стоит напомнить читателям, что первый Певческий праздник состоялся в 1869 году, и тоже в непогоду: сразу после торжественного шествия начался сильный ливень и организаторы боялись, что праздник будет испорчен. Однако праздник 1869 года прошел хорошо и стал одним из знаковых событий в эстонской истории и культуре.

На протяжении последнего десятилетия в Эстонии слышны споры о том, какое значение Певческий праздник имеет сейчас, в 21 веке. Есть те, кто считают, что данный праздник безнадежно устарел и представляет „старую Эстонию“, которой нет места в современном мире. Несомненно, с ходом времени смысл Певческого праздника менялся, как менялась сама страна, которая искала себя и переосмысливала. До 1918 года Певческий праздник был своего рода манифестом, в котором народ определял себя как нацию, как единство. В 1940-1991 году этот праздник был элементом сопротивления против насильственной советской „колонизации культуры“, помогая эстонцам сохранять свою историю, язык и культуру.