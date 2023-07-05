Старожил! Всего один обитатель помнит те времена, когда Таллиннский зоопарк находился в Кадриорге

Точный возраст Старика неизвестен, но скорее всего в этом году исполнится 60 лет с того момента, как он вылупился на свет. В Таллинн он прибыл в 1972 году из берлинского зоопарка Тирпарк.

Крокодила, конечно же, не измеряли линейкой, но его длина составляет примерно пять метров.

Для своего возраста крокодил еще довольно прыткий, но по характеру он очень спокойный, что и дало ему в свое время кличку Старик.

Долгое время в зоопарке также жил еще один крокодил по кличке Лонни, который также прибыл в Таллинн в 1972 году. К сожалению, Лонни скончался в марте этого года. Не исключено, что причиной смерти стали монеты, обнаруженные в желудке крокодила. Они там были еще с советских времен, когда посетители кидали их в воду.

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