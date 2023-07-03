Футбол
03.07.2023, 13:34

Андрей Шевченко призвал не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФОТО: Robert Michael | Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Бывший игрок и тренер сборной Украины по футболу, обладатель „Золотого мяча“ Андрей Шевченко призвал не допускать к международным спортивным соревнованиям россиян и белорусов.

„Моя позиция четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в соревнованиях“, — сказал Шевченко в интервью Sky News.

Футболист также рассказал о сборе средств на восстановление школ, разрушенных российскими обстрелами, пишет Спектр.

„Нам нужно защищать нашу страну. Мы должны делать все возможное, позаботиться о том, чтобы у детей и молодого поколения было будущее. Чтобы этим будущим была Украина, независимая страна“, — добавил он.

Ранее лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков выступил против войны.

„Когда меня спрашивали, какое твое самое главное желание, единственное, что я просил — чтобы не было войны. <…> Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит“, — сказал Кержаков.

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