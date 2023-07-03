03.07.2023, 15:45
ВИДЕО | Очень впечатляет! Смотрите, как десятки тысяч певцов заполняют арку Певческого поля(1)
Тысячи певцов и музыкантов наполнили вчера звуком своих голосов и инструментов арку Певческого поля.
2 июля состоялось шествие XVIII Молодежного праздника песни и танца, в котором приняли участие 33 450 человек. Протяженность маршрута составила около пяти километров - от площади Свободы через Пярнуское, Нарвское и Пиритаское шоссе до Певческого поля.
Один из самых впечатляющих моментов праздничного дня - как тысячи певцов заполняют арку Певческого поля! Смотрите видео!
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