ВИДЕО | Очень впечатляет! Смотрите, как десятки тысяч певцов заполняют арку Певческого поля

2 июля состоялось шествие XVIII Молодежного праздника песни и танца, в котором приняли участие 33 450 человек. Протяженность маршрута составила около пяти километров - от площади Свободы через Пярнуское, Нарвское и Пиритаское шоссе до Певческого поля.

Один из самых впечатляющих моментов праздничного дня - как тысячи певцов заполняют арку Певческого поля! Смотрите видео!

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