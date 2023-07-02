Праздник в цифрах: 162 000 тарелок супа, почти 146 000 ломтиков хлеба и 131 000 порций мороженого

Такие подсчеты произвели главные спонсоры праздника: Põltsamaa, Leibur и Balbiino. Точное количество еды выяснится во время праздника, предприятия стараются быть максимально гибкими.

В этом году Põltsamaa предлагает на празднике пять различных супов: три с мясом и два без мяса. Состоящее из школьников жюри еще осенью выбрало своих фаворитов: солянку, суп с фрикадельками и борщ с курицей, а также два супа без мяса – борщ из свежей капусты и овощной суп с вермишелью.

„Мы уже знаем, что фаворитами будут солянка и борщ – мы будем готовить их в большем количестве, но нет сомнений, что постные супы также окажутся популярны, – рассказала руководитель по маркетингу Orkla Eesti Põltsamaa Сийри Варе. – Суп – питателен и полезен, для приготовления 162 000 порций мы использовали почти 22 тонны эстонских овощей и почти 4 тонны мяса, поэтому родителям не стоит беспокоиться о том, что дети останутся голодными. Также запланирован небольшой резерв, поскольку всегда есть дети, которые приходят за добавкой“.



Наряду с супом Leibur предлагает богатый клетчаткой цельнозерновой ржаной хлеб Ruks и классическую булку Kirde – обоих сортов запланировано по 72 850 ломтиков.

На десерт Balbiino предоставляет для мероприятия 131 000 порций сливочного мороженого с кусочками конфет, приготовленных специально для праздника – в них используются только натуральные красители, такие как черная смородина и лимон. Оберточная бумага для мороженого на 50% произведена из переработанного материала.

В целях сокращения количества отходов впервые участникам будет предложена еда из многоразовой посуды. Организация Eesti Pandipakend организовала логистику таким образом, что после каждого приема пищи посуду собирают, моют и сушат, а затем возвращают на праздник для использования на следующий день.

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