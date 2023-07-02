Звери
02.07.2023, 20:24

ФОТО | Собачья выставка в формате drive in: что это такое? В Имавере определили лучших представителей пород

 
Koertenäitus Imaveres
Koertenäitus Imaveres
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

На этой неделе в Имавере, в уезде Ярвамаа, собаки соревновались в формате drive in, пишет Lemmikloom.

Около 800 собак разных пород боролись на национальной выставке во дворе Эстонского музея молочного хозяйства за звание лучшего представителя своего класса.

Koertenäitus Imaveres

Организованная MTÜ Happy Dog выставка проходила в формате „драйв-ин“, что означает, что участникам следовало прибыть на место выставки примерно за час до начала оценки их породы и уехать сразу после оценки.

Koertenäitus Imaveres

Помимо пород, собак традиционно поделили на классы соревнований, часть из которых были неофициальными.

Koertenäitus Imaveres

Так были определены победители в классе бэби, классе щенков, классе юниоров, классе ветеранов, открытом и рабочем классе, классе чемпионов и других.

Koertenäitus Imaveres

Кроме того, в соревнованиях участвовали пары, а это значит, что в одной части соревнований были представлены команды из самки и самца одного владельца, представленные одним хендлером.

Koertenäitus Imaveres

Собак оценивали судьи из Швеции, Голландии, Дании, Финляндии, Италии и Украины.

Koertenäitus Imaveres

По итогам выставок собак, проходивших в течение всего года, наконец-то была определена Собака года.

Koertenäitus Imaveres

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