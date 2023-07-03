03.07.2023, 14:34
УНИКАЛЬНЫЕ ФОТО | Видно каждое лицо — даже на задних рядах! Ищите себя на огромных панорамных снимках с Певческого поля!
В этой статье вы найдете огромные панорамные фотографии всех хоров, выступавших 2 июля на XIII Молодежном празднике песни, а также зрителей, собравшихся на Певческом поле. Каждый снимок можно увеличить и разглядеть все лица, даже на самых дальних рядах!
Сделать такие большие фотографии певцов и зрителей — непростая работа! Созданием панорамных снимков с настолько высоким разрешением во время выступления каждого хора занимается целая команда людей, и мы надеемся, что каждый участник и зритель сможет найти себя на этих фото и сделать скриншот на память!