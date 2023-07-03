УНИКАЛЬНЫЕ ФОТО | Видно каждое лицо — даже на задних рядах! Ищите себя на огромных панорамных снимках с Певческого поля!

Сделать такие большие фотографии певцов и зрителей — непростая работа! Созданием панорамных снимков с настолько высоким разрешением во время выступления каждого хора занимается целая команда людей, и мы надеемся, что каждый участник и зритель сможет найти себя на этих фото и сделать скриншот на память!