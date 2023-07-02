ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО | Смотрите, что творилось на Певческом поле во время ливня

Около четырех часов дня, когда Праздник песни был в самом разгаре, на Таллинн обрушился проливной дождь, который частично повредил техническое оборудование трансляции ETV, а выступление детей пришлось прервать. Пение возобновилось только в половине пятого. Ни на участниках, ни на зрителях сухой нитки не осталось, хотя все пытались найти укрытие. Однако дождь людей не прогнал - на Певческом поле осталось множество зрителей.