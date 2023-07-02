Праздник песни и танца 2023
02.07.2023, 17:01

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО | Смотрите, что творилось на Певческом поле во время ливня

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Delfi toimetus
Lapsed laulupeo paduvihmas.
Lapsed laulupeo paduvihmas.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Около четырех часов дня, когда Праздник песни был в самом разгаре, на Таллинн обрушился проливной дождь, который частично повредил техническое оборудование трансляции ETV, а выступление детей пришлось прервать. Пение возобновилось только в половине пятого. Ни на участниках, ни на зрителях сухой нитки не осталось, хотя все пытались найти укрытие. Однако дождь людей не прогнал - на Певческом поле осталось множество зрителей.

Смотрите самые яркие фото Киура Каасика и Карла Артура Кангура!

Kohutav paduvihm laulupeol
Kohutav paduvihm laulupeol
Kohutav paduvihm laulupeol
Kohutav paduvihm laulupeol
Kohutav paduvihm laulupeol
Kohutav paduvihm laulupeol
Kohutav vihm laulupeol
Kohutav paduvihm laulupeol
Pidu kaare all 2023
Kohutav vihm laulupeol
Kohutav paduvihm laulupeol
Kohutav paduvihm laulupeol
vihm laulupeol
Kohutav paduvihm laulupeol
Kohutav paduvihm laulupeol
Kohutav paduvihm laulupeol
Kohutav paduvihm laulupeol
Kohutav paduvihm laulupeol

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