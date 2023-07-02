Праздник песни и танца 2023
02.07.2023, 20:44

КАК ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ТАНЦА | Долгие утомительные репетиции и три великолепных праздничных дня. Люди не могли сдержать слез от эмоций

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Большой обзор в фотографиях, рассказах и видеоматериалах

Радость в глазах 8391 танцора, которые махали зрителям в конце праздника, просто неописуема. Утомительные репетиции, уставшие ноги, поиски тени под деревьями в жару и бесконечное желание напиться воды — кажется, все сложности были забыты. Осталась только радость: кто-то снимает головной убор, кто-то растягивается на траве, кто-то выписывает последние па на голубом покрытии стадиона. Мы, зрители, не можем сказать ни слова, замерев в благоговении. О великолепном празднике - в материале Eesti Päevaleht!

Праздничная неделя

Для зрителей меропрятия начинаются со входа в ворота с билетом в руках, но для танцоров подготовка занимает целую неделю. На этот раз участники со вторника ночуют в таллиннских школах.

Путешествие для гостей издалека началось во вторник ранним утром. Дети из Хийумаа сели в автобус в 5.30 утра: приключения начинаются! „С днем рождения, Лооре!“ - перед началом поездки все участники хором поздравили именинницу.

Смотрите видео о том, с какими эмоциями дети ехали на Праздник песни и танца!

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