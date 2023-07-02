КАК ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ТАНЦА | Долгие утомительные репетиции и три великолепных праздничных дня. Люди не могли сдержать слез от эмоций

Радость в глазах 8391 танцора, которые махали зрителям в конце праздника, просто неописуема. Утомительные репетиции, уставшие ноги, поиски тени под деревьями в жару и бесконечное желание напиться воды — кажется, все сложности были забыты. Осталась только радость: кто-то снимает головной убор, кто-то растягивается на траве, кто-то выписывает последние па на голубом покрытии стадиона. Мы, зрители, не можем сказать ни слова, замерев в благоговении. О великолепном празднике - в материале Eesti Päevaleht!