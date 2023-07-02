ФОТО С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА | Смотите, как необычно выглядит Таллинн во время праздничного шествия!

Шествие в честь Праздника песни и танца началось в 9.30.

В 14 часов на Таллиннском певческом поле начнется концерт XIII Молодежного праздника песни „Püha on maa“. Под аркой певческого поля выступят 778 коллективов и 23 139 хоровых певцов и оркестрантов. Во время подготовки к празднику песни хорами и оркестрами управляли 657 дирижеров.

В объединенном хоре на открытии выступит 362 хора и 11 900 певцов, а на закрытии праздника будут выступать 326 хоров и 10 700 певцов.

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