Праздник песни и танца для полиции проходит спокойно. PPA: дети ведут себя очень ответственно и разумно

По словам начальника Ида-Харьюского отделения полиции Рогера Кумма, молодежный Праздник песни и танца для полиции проходит спокойно. „Молодые люди ведут себя очень ответственно и разумно, за что мы их благодарим“, - сказал Кумм.

До сих пор в столице не было никаких серьезных инцидентов. „Как и в предыдущие годы, больше всего в помощи полиции нуждаются дети, потерявшие из виду своего наставника, членов группы или родителей. К счастью, такие ситуации быстро разрешаются, - говорит Румм. - Мы также вернули людям ценные вещи, которые были потеряны на Певческом поле или на стадионе „Калев“".

Полицейские говорят, что не возбудили ни одного дела по факту употребления алкоголя несовершеннолетними.

„Мы очень рады, что дети и молодые люди смело к нам обращаются и делятся хорошими эмоциями, - делится хорошим настроением Кумм. - Было также очень приятно видеть, как танцоры помогали и поддерживали друг друга в эти жаркие дни“.

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