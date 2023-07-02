Утвержден состав групп на ЧМ-2024 по хоккею: места, даты и цены на билеты

Сборная Латвии определена в группу В, матчи которой примет Острава. На предварительном этапе Латвии предстоит сыграть с США, Германией, Швецией, Словакией, Францией, Казахстаном и Польшей (поляки выступят в элитном дивизионе впервые с 2002 года), пишет rus.delfi.lv.

В предварительном варианте в одной группе с Латвией должна была играть Канада, но по желанию организаторов „Кленовые листья“ сыграют в пражской группе. А вместо канадцев в группу В переведены американцы.

Планируется, что на ЧМ-2024 будут доступны три категории дневных билетов. Самый дешевый (категория 3) - от 40 до 125 евро, цена дневного билета для 2-й категории будет от 65 до 190 евро, а самые дорогие билеты (категория 1) могут стоить от 85 до 215 евро. Об этом заявил глава оргкомитета ЧМ-2024 и вице-президент ИИХФ Петр Бржиза.

Для приобретения билетов на ЧМ-2024 сначала придется участвовать в лотерее. Для участия в розыгрыше билетов болельщики должны зарегистрироваться на официальном сайте чемпионата мира (с 20 июля), а затем выбрать интересующие матчи (до 15 сентября). Розыгрыш состоится во второй половине сентября, билеты должны быть приобретены в течение пяти дней в первой половине октября.

Составы групп на ЧМ-2024



Группа А (Прага): Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия, Великобритания;

Группа B (Острава): США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан, Польша.

Турнир пройдет с 10 по 26 мая.

Сборные России и Беларуси отстранены от всех турниров под эгидой ИИХФ с весны 2022 года. Команды не будут участвовать на чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

В этом году чемпионат мира проходил в Риге и финском Тампере. Золото второй раз за последние три года выиграла Канада, серебро - у Германии, бронза - у сборной Латвии, которая впервые в истории стала призером ЧМ.

В текущем рейтинге ИИХФ сборная Латвии занимает 10-е место (между Словакией и Данией), а лидирует теперь Канада.