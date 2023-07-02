Twitter ограничивает число постов, которые можно просматривать в день

Пользователи с неверифицированными аккаунтами теперь смогут читать не более 1000 сообщений в день.

Для новых неподтвержденных учетных записей лимит составит 500 твитов в день. Верифицированные учетные записи в настоящее время могут читать 10 000 сообщений в день.

Верификация в соцсети, позволяющая получить „синюю галочку“, стоит 8 долларов в месяц, а для пользователей iPhone — 11 долларов в месяц.

Маск изначально установил более строгие ограничения, но изменил их в течение нескольких часов после объявления о нововведении.

По его словам, мера вводится для борьбы с „экстремальным уровнем“ сбора данных и манипуляций системой.

Он не объяснил, что имелось в виду под манипуляцией системой в данном контексте.

„У нас забирали столько данных, что это ухудшало качество обслуживания обычных пользователей“, — объяснял Маск в пятницу, после того как Twitter стал требовать авторизоваться, прежде чем просматривать контент соцсети. Этот шаг был назван „временной экстренной мерой“.

Не совсем понятно, что Маск имеет в виду под сбором данных. Возможно, речь идет об автоматическом считывании больших объемов данных, которым пользуются компании, специализирующиеся на работе с искусственным интеллектом, в том числе для обучения чат-ботов — таких как ChatGPT компании Open AI и Bard, разработанный Google.

Проще говоря, парсинг данных — это извлечение информации из Интернета. Большие языковые модели, на основе которых работают чат-боты, должны учиться на множестве реальных человеческих разговоров, чтобы создавать контент, не отличимый от обычной речи. Миллиарды постов в Reddit и Twitter отлично подходят для этих целей и активно используются компаниями, занимающимися искусственным интеллектом.

Но Twitter, Reddit и другие подобные платформы хотят получать деньги за использование этих данных.

В апреле исполнительный директор Reddit Стив Хаффман в интервью New York Times выразил недовольство действиями компаний, которые занимаются ИИ.