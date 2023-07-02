КАРТА | Смотрите, какие шоссе и улицы будут сегодня перекрыты в Таллинне из-за праздничного шествия

В шествии, которое начнется с площади Вабадузе, примут участие около 30 000 человек. Участники шествия пройдут от площади по Пярнускому и Нарвскому шоссе и Пирита теэ до Певческого поля.

„Это означает, что сегодня, 2 июля, с 7.00 утра будет закрыто движение для транспортных средств в районе места сбора шествия, то есть на площади Вабадузе, бульваре Каарли и улице Эндла. С 9.00 движение по маршруту шествия будет полностью закрыто для транспорта. По окончании шествия, около 15.00, дороги будут открыты, но снова будут перекрыты по окончании Праздника песни, когда толпа начнет возвращаться в центр города“, - объясняет руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм.

Полиция просит всех участников дорожного движения соблюдать временные правила дорожного движения, а людям, не участвующим в празднике, рекомендует избегать этого района и пользоваться альтернативными маршрутами.

Рекомендуется заранее планировать свою поездку на праздник и обратно, запастись временем и терпением. „Если возможно, оставьте свой автомобиль дома и приезжайте на общественном транспорте или на велосипеде, приходите пешком. Охраняемые парковки для велосипедов есть на парковках Меревярава, Ласнамяэ и Ору вярава“, - добавил Кумм.

Поскольку большое количество людей будет покидать Певческий фестиваль одновременно, полиция рекомендует идти от Певческого поля до Кесклинна через парк Кадриорг или по Рейди теэ. Для обеспечения безопасности пешеходов по окончании Певческого фестиваля движение будет закрыто от Пирита теэ до Кесклинна до тех пор, пока большая часть людей не покинет Певческий фестиваль и не доберется до центра города с соблюдением всех мер безопасности.

Более подробную информацию об изменениях в организации дорожного движения можно найти на сайте Таллинна: https://www.tallinn.ee/ru/laulu-tantsupidu-transport.