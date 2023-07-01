01.07.2023, 21:31
ФОТО | Алика Милова раскачала Силламяэ!
Празднование Дня города и морских дней в Силламяэ проходит три дня. В субботу, 1 июля, после ярмарки, конкурсных программ, чтения стихов местными поэтами, выступления творческих коллективов и мероприятий для детей горожан и гостей Силламяэ порадовала концертом Алика Милова.
Субботний день завершится дискотекой, ночным велопробегом и походом с фонариками по городу. 2 июля состоится экскурсия в Силламяэский порт, пройдут спортивные мероприятия рядом со спорткомплексом Kalev, выступят музыкальные и танцевальные коллективы, продолжит работать ярмарка. Праздничная программа в основном проходит в центре города.