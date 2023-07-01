ФОТО | Алика Милова раскачала Силламяэ!

Субботний день завершится дискотекой, ночным велопробегом и походом с фонариками по городу. 2 июля состоится экскурсия в Силламяэский порт, пройдут спортивные мероприятия рядом со спорткомплексом Kalev, выступят музыкальные и танцевальные коллективы, продолжит работать ярмарка. Праздничная программа в основном проходит в центре города.