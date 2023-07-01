СМИ: российские авиакомпании продолжают летать через Финляндию, несмотря на закрытое авиасообщение с ЕС

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний год назад из-за развязанной РФ войны против Украины, однако россияне продолжают летать через Финляндию. Об этом сообщает деловое издание Talouselämä.

В последние недели более половины всех пассажирских самолетов, которые перемещались в финском воздушном пространстве, принадлежали российским перевозчикам. Среди них, например, „Победа“, „Уральские авиалинии“ и „Аэрофлот“.

Несмотря на санкции, такие полеты вполне легальны. По словам главы компании по управлению движением Fintraffic Паси Никама, российские компании пользуются лазейкой в законе.

– Российские авиакомпании летают из материковой России в Калининград, используя международное воздушное пространство. На практике маршрут пролегает между Финляндией и Эстонией через Балтийское море, – указал Никама.

Российские авиалинии начали активно летать в Калининград после начала войны. Летом 2022 года между материковой частью России и Калининградом было совершено рекордное количество полетов – более 740 рейсов.

– В начале войны число рейсов, вероятно, увеличилось, потому что долетать до Европы из Калининграда было проще, чем из остальной России, – полагает Никама.