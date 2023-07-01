Во Франции в общей сложности задержаны 2,4 тысячи человек. Макрон отменил визит в Германию(12)
В ходе массовых беспорядков во Франции задержали более 2000 тысяч человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой должен был прибыть в Германию в воскресенье — этот приезд стал бы первым государственным визитом французского президента в ФРГ за последние 23 года.
„Президент Франции Макрон созвонился сегодня с президентом Штайнмайером и проинформировал о ситуации в стране. Президент Макрон попросил перенести запланированный государственный визит в Германию“, — сообщила канцелярия главы германского государства.
Тем временем количество задержанных протестующих в общей сложности составило 2399 человек, передает BFM. Этой ночью во время беспорядков пострадали 79 полицейских и жандармов. Было подожжено 1350 автомобилей, причинен ущерб 234 зданиям. Власти решили перебросить два бронетранспортера национальной жандармерии в Марсель. В город также направляется второй вертолет для координации действий силовиков по стабилизации ситуации