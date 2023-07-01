В воскресенье будут большие изменения в организации движения(1)
Завтра, 2 июля, в 14:00 часов на Таллиннском певческом поле начнется концерт XIII Молодежного праздника песни „Püha on maa“. Под аркой певческого поля выступят 778 коллективов и 23 139 хоровых певцов и оркестрантов. Во время подготовки к празднику песни хорами и оркестрами управляли 657 дирижеров.
В объединенном хоре на открытии выступит 362 хора и 11 900 певцов, а на закрытии праздника будут выступать 326 хоров и 10 700 певцов.
Художественный руководитель XIII Молодежного праздника песни Пярт Уусберг. Основная идея праздника состоит в том, что земля свята („Püha on maa“), видение Уусберга основывается на стихотворении Хандо Руннела „Valgust!“.
Сам Уусберг описывает свое видение так: „Думаю, что молодежь можно воспринимать по-разному; я хотел бы их видеть – по крайней мере в контексте праздника песни – как чистых, неиспорченных, душевных молодых людей, которые через музыку выражают как красоту своей души, так и чистую северную красоту нашей страны. Предложенная мной идея называлась „Püha on maа“, в ее основу легло стихотворение Хандо Руннела „Valgust!“, которое для меня лучше всего отражает мое понимание и видение предстоящего молодежного праздника песни“, рассказал Уусберг.
Протяженность маршрута шествия составляет около пяти километров – участники праздника пройдут по следующему маршруту: Площадь Свободы – Пярнуское шоссе – Нарвское шоссе – Пирита теэ – Певческое поле. Шествие начинается на площади Вабадузе в 9:30.
В связи с шествием и проведением праздника уже с вечера 1 июля и до вечера 2 июля будет изменен порядок организации дорожного движения и парковки транспортных средств в районах, где будет происходить построение участников шествия – на улицах Тынисмяэ, Харидузе, Висмари, Тоомпеа, Роозикрантси, Тоомпуйесте и Пярнуском шоссе.
На время проведения шествия также изменится организация движения на улицах района Кассисаба в сторону города – от улиц Койду, Луизе и Эндла через Каарли пуйестеэ, улицу Вабадузе и Нарвское шоссе до Морских ворот Певческого поля. Более подробную информацию об изменениях в организации дорожного движения можно найти на сайте Таллинна https://www.tallinn.ee/et/laulu-tantsupidu-transport#regions .
Зрителей праздничного шествия просят не занимать проезжую часть, а водителей считаться с введенными изменениями — всего одна задержка по маршруту шествия может повлиять на весь его ход. Чем равномернее зрители будут стоять, тем будет лучше наблюдать за процессией, и тем безопаснее смогут двигаться участники шествия. Организаторы напоминают участникам шествия, что, учитывая погодные условия, шагать нужно с особой осторожностью. По словам организационного руководителя шествия Ивара Калдама, к масштабной процессии все готово. „На сегодняшней послеобеденной встрече будут согласованы последние детали“.
Ворота Ору и Мяэ Таллиннского певческого поля откроются для публики в 10:30 утра, когда первые участники праздничного шествия дойдут до певческого поля. Морские ворота откроются для публики в 14:00 часов, когда закончится праздничное шествие.
Вместе с художественным руководителем Пяртом Уусбергом в команду руководителей XIII Молодежного праздника песни входят также восемь руководителей разных видов хоров:
Хоры малышей – руководитель Марет Полл
Детские хоры – руководитель Аве Сопп
Хоры мальчиков – руководитель Кулдар Шютс
Хоры девушек – руководитель Аарне Салувеэр
Хоры юношей – руководитель Куно Керге
Смешанные хоры – руководитель Вальтер Соосалу
Духовые оркестры – руководитель Рийво Йыги
Симфонические оркестры – руководитель Юри-Руут Кангур
Музыкальные режиссер XIII Молодежного праздника песни Керсти Сейтам, постановщик Уку Уусберг. Концерт праздника песни закончится ориентировочно в 21:00 часов.