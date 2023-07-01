В воскресенье будут большие изменения в организации движения

В объединенном хоре на открытии выступит 362 хора и 11 900 певцов, а на закрытии праздника будут выступать 326 хоров и 10 700 певцов.

Художественный руководитель XIII Молодежного праздника песни Пярт Уусберг. Основная идея праздника состоит в том, что земля свята („Püha on maa“), видение Уусберга основывается на стихотворении Хандо Руннела „Valgust!“.

Сам Уусберг описывает свое видение так: „Думаю, что молодежь можно воспринимать по-разному; я хотел бы их видеть – по крайней мере в контексте праздника песни – как чистых, неиспорченных, душевных молодых людей, которые через музыку выражают как красоту своей души, так и чистую северную красоту нашей страны. Предложенная мной идея называлась „Püha on maа“, в ее основу легло стихотворение Хандо Руннела „Valgust!“, которое для меня лучше всего отражает мое понимание и видение предстоящего молодежного праздника песни“, рассказал Уусберг.

Протяженность маршрута шествия составляет около пяти километров – участники праздника пройдут по следующему маршруту: Площадь Свободы – Пярнуское шоссе – Нарвское шоссе – Пирита теэ – Певческое поле. Шествие начинается на площади Вабадузе в 9:30.

В связи с шествием и проведением праздника уже с вечера 1 июля и до вечера 2 июля будет изменен порядок организации дорожного движения и парковки транспортных средств в районах, где будет происходить построение участников шествия – на улицах Тынисмяэ, Харидузе, Висмари, Тоомпеа, Роозикрантси, Тоомпуйесте и Пярнуском шоссе.

На время проведения шествия также изменится организация движения на улицах района Кассисаба в сторону города – от улиц Койду, Луизе и Эндла через Каарли пуйестеэ, улицу Вабадузе и Нарвское шоссе до Морских ворот Певческого поля. Более подробную информацию об изменениях в организации дорожного движения можно найти на сайте Таллинна https://www.tallinn.ee/et/laulu-tantsupidu-transport#regions .