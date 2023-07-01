Праздник народной музыки на площади Вабадузе: 83 коллектива и 834 музыкантов(2)
Сегодня, 1 июля, в 12:00 часов площадь Вабадузе заполнится народными музыкантами, и начнется их концерт под названием „Päriselt“. В общей сложности в празднике народной музыки примет участие 83 коллектива, в которых играют 834 музыканта, которые делятся на шесть групп по видам инструментов, из которых в конце праздника соберется большой сводный оркестр.
На празднике народной музыки можно будет услышать каннели, волынки, аккордеоны и щипковые струнные инструменты. Во время выступления сводного оркестра на сцене соберется 330 музыкантов народной музыки - по словам руководителей праздника такого многочисленного оркестра народной музыки до этого в Эстонии не было.
Главный руководитель праздника народной музыки „Päriselt“ (на рус.яз. наяву, на самом деле, навеки) Юхан Уппин. Он так описал исходную идею праздника: „Моя исходная идея или название праздника заключается в слове „päriselt“ и в его значении глубже. А именно значение этого слова указывает на основную ценность праздника народной музыки, связывая вместе традиции и современных молодых людей, которые нашли в музыке себя, язык самовыражения и чувство единения“.
Вместе с главным руководителем Юханом Уппин в организации праздника народной музыки также принимали участие организатор Мартин Медар и руководители подвидов инструментов.
Руководители подвидов инструментов:
Каннели – Кадри Лепассон, ассистент Пилле Каррас
Волынки – Катарийн Раска, ассистент Мерике Паберитс
Скрипки – Кристи Алас
Гармоники – Юхан Уппин
Аккордеоны – Кристель Лаас, ассистент Катлен Хаугас
Щипковые струнные инструменты – Танель Сакритс
Сводный оркестр – Криста Силдоя, ассистент Отт Каазик
Праздник народной музыки для всех бесплатный.