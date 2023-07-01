Яна Тоом: бедность – это нарушение прав!
В итоге новость о равенстве браков, провисев на порталах весь день и став причиной бурных обсуждений, полностью затмила тему повышения налогов. Конечно, это не случайность. Более того, это основная PR-стратегия Партии реформ. Реформисты уже умеют маскировать свою враждебную, тормозящую экономическое развитие Эстонии политику – на выборах это была государственная безопасность, теперь вот – права геев.
Уловка элементарная, если не сказать „примитивная“, и взятая на вооружение политиками во множестве стран – от британских тори до российских единороссов. Но в Великобритании все журналисты знают: если правящая партия громогласно трубит о принятии чудесного и нужного закона, надо смотреть, что одобрено в тени этого закона, – непременно вылезет какое-нибудь дерьмо. А мы какие-то... как бы это повежливее? Наивные.
Хитрость в том, что легализация однополых браков вызывает в обществе эмоции. Кто возмущается, кто радуется. Сама я, кстати, скорее радуюсь (хотя то, как продавили этот закон, вызывает оторопь): чем больше прав дают людям, тем более совершенным становится мир вокруг. И я верю, что многие реформисты искренне радуются тоже.
Конфетка в яркой обертке
Но, боюсь, куда более сильные эмоции вызывает в них т. н. либеральная экономика – иррациональный культ, которые превращает партию в своеобразную секту. Этот божок требует жертв, но так как жертвы избиратель не любит, во время жертвоприношения ему под нос суют конфетку в яркой обертке. И на сей раз обертка, конечно, особенно красивая – в цветах радуги.
Парадоксальным образом такие манипуляции в достаточно консервативном эстонском обществе могут ударить именно по правам геев. Потому что экономическая политика коалиции ведет к обеднению народа. Не секрет, что бедные охотнее голосуют за популистов, которые одной рукой раздают блага, а другой – давят свободы. За примерами далеко ходить не надо – взять хоть Польшу и Венгрию. Наша коалиция сейчас неутомимо подкармливает рейтинг EKRE. Прежде всего тем, как узко правительство Каи Каллас определяет „права“: однополый брак – это точно право, а справедливая зарплата – всего лишь желание.
В результате у нас не говорят о том, что налоговая реформа коалиции нарушает права людей. „Право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения“ – это тоже право человека. Как и „право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи“.
Выбор между правами геев и бедных
Это, между прочим, цитаты из Всеобщей декларации прав человека. И нынешний рапорт Европарламента о фундаментальных правах человека в ЕС, по которому я теневой рапортер, рассматривает бедность как нарушение прав, причем в этой части у разных фракций наблюдается полный консенсус.
И то, что эти права (и борьбу с их нарушением) никто не считает приоритетом, – самая большая проблема сегодняшней Эстонии. Мы – страна, в которой в результате политтехнологического трюкачества нужно как бы выбирать между правами геев и правами бедных, – и где политический либерализм и социальная рыночная экономика находятся в разных концах политического спектра. Какая уж тут „социальная“ экономика, когда белколибералы считают прогрессивный подоходный налог практически коммунизмом?
Чтобы понять, что это бред, достаточно посмотреть на опыт Западной Европы. Но многие верят! Эстония живет в искаженной реальности, причем у нас нет смелости в этом себе признаться. Увы, за это заплатит очень дорого самая уязвимая часть нашего населения. И – нет, я сейчас не о геях.