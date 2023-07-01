Яна Тоом: бедность – это нарушение прав!

В итоге новость о равенстве браков, провисев на порталах весь день и став причиной бурных обсуждений, полностью затмила тему повышения налогов. Конечно, это не случайность. Более того, это основная PR-стратегия Партии реформ. Реформисты уже умеют маскировать свою враждебную, тормозящую экономическое развитие Эстонии политику – на выборах это была государственная безопасность, теперь вот – права геев.

Уловка элементарная, если не сказать „примитивная“, и взятая на вооружение политиками во множестве стран – от британских тори до российских единороссов. Но в Великобритании все журналисты знают: если правящая партия громогласно трубит о принятии чудесного и нужного закона, надо смотреть, что одобрено в тени этого закона, – непременно вылезет какое-нибудь дерьмо. А мы какие-то... как бы это повежливее? Наивные.

Хитрость в том, что легализация однополых браков вызывает в обществе эмоции. Кто возмущается, кто радуется. Сама я, кстати, скорее радуюсь (хотя то, как продавили этот закон, вызывает оторопь): чем больше прав дают людям, тем более совершенным становится мир вокруг. И я верю, что многие реформисты искренне радуются тоже.

Конфетка в яркой обертке

Но, боюсь, куда более сильные эмоции вызывает в них т. н. либеральная экономика – иррациональный культ, которые превращает партию в своеобразную секту. Этот божок требует жертв, но так как жертвы избиратель не любит, во время жертвоприношения ему под нос суют конфетку в яркой обертке. И на сей раз обертка, конечно, особенно красивая – в цветах радуги.