ВИДЕО | „Цели Пригожина прагматичны и меркантильны“. Михаил Подоляк — о наступлении ВСУ, НАТО и марше Пригожина

О том, как проходит наступление, что показал мятеж Пригожина, насколько велика угроза размещения вагнеровцев в Беларуси, результатах визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев и перспективах саммита НАТО для Украины Rus.delfi.lv поговорил с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

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