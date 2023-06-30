За рубежом
30.06.2023, 11:25

ВИДЕО | „Цели Пригожина прагматичны и меркантильны“. Михаил Подоляк — о наступлении ВСУ, НАТО и марше Пригожина

 
Эксклюзив Delfi

ВСУ постепенно и успешно продвигается на многих участках фронта. Наступление происходит на фоне устранения последствий пригожинского марша на Москву в России и его „переселения“ в Беларусь.

О том, как проходит наступление, что показал мятеж Пригожина, насколько велика угроза размещения вагнеровцев в Беларуси, результатах визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев и перспективах саммита НАТО для Украины Rus.delfi.lv поговорил с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Запись эфира можно также посмотреть ПО ССЫЛКЕ.

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