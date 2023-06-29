Береговая охрана США и НАТО были привлечены к поискам упавшего в Балтийское море ребенка и прыгнувшей за ним матери

„Ребенок упал в воду, и мать прыгнула за ним“, — говорит Андерс Леннхольм, руководитель спасательных операций Центра спасения на море и в воздухе (JRCC).

По предварительным данным, происшествие произошла посреди Балтийского моря, примерно в 70 километрах к югу от острова Эланд, сообщает шведское национальное телевидение SVT.

На место сразу же выехало большое количество спасателей. Тревога была поднята в четверг днем ​​в 16:19 по финскому времени.

Леннхольм сказал, что в поисках использовались пять вертолетов спасательного центра.

„Мы прервали учения НАТО, и нам помогли самолеты береговой охраны США. Все, что плавает или летает, помогает“, — сказал он.

По данным шведской газеты Expressen, в спасательных операциях также участвовали четыре корабля НАТО.

По словам Стефана Эльфстрема, представителя шведской судоходной компании Stena Line, именно экипаж Stena Spirit нашел ребенка и мать в воде.

„Мы получили сигнал тревоги от нашей команды, что они видели двух человек в воде. Мы немедленно развернулись и запустили поисковую лодку“, — сказал Эльфстрем.

В 17:30 JRCC сообщил, что мать и ребенок были найдены в воде и доставлены в больницу на вертолете. Какие у них травмы, пока неясно.

