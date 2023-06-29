29.06.2023, 19:03
В Финляндии обнаружен новый вид комаров – они распространяют вирус лихорадки Западного Нила
ФОТО: | Wikimedia Commons
Новый вид удалось выявить во время изучения образцов насекомых, собранных в прибрежных районах Финляндии, пишет Yle.fi.
В районе города Пори был обнаружен вид комаров, ранее не встречавшийся в Финляндии. Речь идет о Culex Modetus, который стал 44-м известным видом комаров в Финляндии.
Его удалось выявить во время изучения образцов насекомых, собранных в прибрежных районах Финляндии.
Этот вид известен в Южной Европе как распространитель вируса лихорадки Западного Нила. Чаще всего он вызывает жар, головные и мышечные боли.
Вирус лихорадки Западного Нила никогда ранее не был выявлен в Финляндии.