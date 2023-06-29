Протестующие, возмущенные сожжением Корана, ворвались в помещение шведского посольства

Митингующие заняли помещение посольства для проведения мирной демонстрации, охрана увела участников примерно через четверть часа, пишет финское издание Iltalehti.

Протест был вызван демонстрацией в среду, когда мужчина с разрешения полиции сжег Коран центре Стокгольма.

Учитывая планы Швеции в отношении НАТО, напряжение в обществе, вызванное сожжением Корана, не играет на руку правительству. Дипломаты из Турции и Швеции начнут обсуждение членства в НАТО в Брюсселе на следующей неделе.

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал разрешение на сожжение Корана и заявил, что членство Швеции в НАТО не будет ратифицировано до тех пор, пока не будет запрещено сожжение Священных Писаний.