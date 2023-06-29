Литва ввела ужесточенные проверки приезжающих из Беларуси и России. Не исключают вариант закрытия границы
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте распорядилась ужесточить контроль и проверки лиц, въезжающих из Беларуси и России. Пограничники будут тщательно проверять документы и визы лиц, следующих через территорию Литвы транзитом, пишет Delfi.lt.
По словам Билотайте, если уровень угрозы в Литве изменится, граница может быть закрыта.
С 1 января 2023 года в Литву не впустили 1200 граждан Беларуси и 1300 граждан России.
Напомним, что 19 сентября 2022 года ужесточен порядок пропуска граждан России через наземные границы с Литвой. С учетом российского вторжения в Украину и вызванных этим угроз нацбезопасности, Литва вместе с Латвией, Эстонией и Польшей решила ужесточить контроль граждан России.
Во время проверок на границе пограничники должны убедиться в том, что въезжающие из России отвечают утвержденным правительством критериям и не представляют угрозы нацбезопасности Литвы, общественному порядку, политике, внутренней безопасности, общественному здоровью и международным отношениям, как это предусмотрено в кодексе границ Шенгена.