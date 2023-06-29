Правда ли, что на фото изображён переполненный отдыхающими пляж в Китае?
В Сети широко разошлось изображение пляжа с толпами людей. Подпись гласит, что дело происходит в Китае. Мы решили проверить, соответствует ли это описание действительности.
В летний сезон в социальных сетях (Twitter, Facebook, „ВКонтакте», TikTok, Pinterest) эта фотография появляется уже не первый год, часто с ироничной подписью: „Если вы на пляже в Китае потеряли ребёнка, не ищите… Рожайте нового!“ (иногда также встречаются вариации про потерю мужа или жены). Фото этого якобы китайского пляжа также можно увидеть на порталах о путешествиях и на развлекательных ресурсах. Размещают его и пользователи блог-платформ и форумов.
Ничто на изображении не указывает на то, что пляж находится именно в Китае: не видны ни флаги этой страны, ни вывески или плакаты с иероглифами, ни что-либо ещё, что могло бы косвенно свидетельствовать, что дело происходит именно в КНР.
Первоисточник вирусной картинки „Проверено“ установить не удалось, поскольку она расходится в низком качестве и, вероятно, в обрезанном виде. Тем не менее очень похожие снимки с этого же ракурса есть в фотобанке агентства Reuters. Подпись к ним гласит, что фото были сделаны в Бразилии, на пляже Копакабана 27 июля 2013 года во время визита в страну папы римского. Похожие фото, также снятые крупнейшими агентствами, встречаются и в статьях об этом событии в других изданиях (например, The New York Times и The Guardian). Если сравнить вирусный снимок с материалами из фотобанков крупнейших агентств, можно заметить одинаковые белые палатки и синие тенты, установленные на пляже, а также схожий изгиб береговой линии.
По сообщениям СМИ, в тот день около 3 млн католиков пришли на пляж в Рио-де-Жанейро, чтобы послушать мессу, которую проводил папа римский Франциск в ходе визита на свой родной континент. То есть подпись в соцсетях некорректна не только с точки зрения географии, но и с точки зрения контекста — пляж переполнен не праздно отдыхающими, а католиками со всей Южной Америки, специально приехавшими послушать понтифика. Многие из людей на фото даже провели предыдущую ночь на Копакабане, чтобы иметь возможность присутствовать на мессе.
Тем не менее фотография гуляет по интернету с ироничными подписями про Китай уже несколько лет. Найти, где снимок снабдили подобным описанием впервые, „Проверено“ не удалось. Вероятнее всего, тот, кто первым так подписал фото, либо увидел его вне контекста и решил, что это Китай, из-за стереотипов о перенаселении, либо намеренно решил сыграть на этих предубеждениях.
Итог: Неправда