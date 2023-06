Правда ли, что на фото изображён переполненный отдыхающими пляж в Китае?

Первоисточник вирусной картинки „Проверено“ установить не удалось, поскольку она расходится в низком качестве и, вероятно, в обрезанном виде. Тем не менее очень похожие снимки с этого же ракурса есть в фотобанке агентства Reuters. Подпись к ним гласит, что фото были сделаны в Бразилии, на пляже Копакабана 27 июля 2013 года во время визита в страну папы римского. Похожие фото, также снятые крупнейшими агентствами, встречаются и в статьях об этом событии в других изданиях (например, The New York Times и The Guardian). Если сравнить вирусный снимок с материалами из фотобанков крупнейших агентств, можно заметить одинаковые белые палатки и синие тенты, установленные на пляже, а также схожий изгиб береговой линии.